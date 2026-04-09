Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes - Québec poursuit son soutien au développement du transport collectif

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renouvelle le Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) jusqu'au 31 mars 2028. Doté d'un budget de 1,58 G$ pour la période 2025-2028, le PAGTCP est l'un des programmes d'aide financière les plus importants pour les organismes de transport collectif. Il permet de les soutenir dans la réalisation de leurs projets d'immobilisations visant le maintien, l'amélioration ou le développement des réseaux de transport en commun et adapté.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, sont fiers que le gouvernement continue de préserver, d'améliorer et de développer ces réseaux de transport, qui sont un élément déterminant de la mobilité durable des personnes et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les modifications apportées aux modalités d'application du programme incluent notamment l'assouplissement en lien avec l'électrification des nouveaux véhicules. Ainsi, les autobus hybrides sont de nouveau admissibles à une aide financière. Cette aide, qui était attendue par le milieu, facilitera les efforts de renouvellement de la flotte de véhicules de certains organismes. Il sera toujours possible pour eux de se procurer des autobus entièrement électriques.

Citations

« Le transport collectif est un pilier important du développement économique et social du Québec. Nous croyons toujours à l'électrification complète des véhicules, mais nous reconnaissons l'existence de certains défis sur le terrain. En contribuant au financement de l'acquisition d'autobus urbains hybrides, nous offrons une marge de manœuvre supplémentaire aux organismes afin d'améliorer la qualité et la fiabilité du service offert à la population. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'électrification des transports en commun contribue à assurer la transition énergétique du Québec et à atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques. Notre gouvernement est fier d'accompagner les sociétés de transport collectif afin de rendre le Québec plus sobre en carbone et plus apte à s'adapter aux changements. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

Fait saillant

Le renouvellement du PAGTCP s'inscrit dans le cadre du Plan de mise en œuvre 2025-2030 du Plan pour une économie verte (PEV) 2030 et dans les orientations stratégiques de la Politique de mobilité durable - 2030.

Liens connexes

Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes

Plan pour une économie verte 2030

Politique de mobilité durable - 2030

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]; Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, Tél. : 581 998-7583; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 521-3991