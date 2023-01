Programme d'aide financière Relève et mise en valeur de la faune : l'appel de projets fauniques régionaux pour 2023-2024 est lancé

QUÉBEC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs lance aujourd'hui l'appel de projets régionaux dans le cadre du programme d'aide financière Relève et mise en valeur de la faune 2023-2024.

Ce programme s'adresse aux organismes dont la mission consiste, notamment, à promouvoir l'offre d'activités de chasse, de pêche et de piégeage ainsi qu'à développer des clientèles pour ces activités. Les projets présentés doivent permettre la réalisation d'initiatives qui renforceront la mise en valeur de la faune auprès de divers publics.

La date limite pour le dépôt des projets est le dimanche 12 mars 2023, à 23 h 59.

Faits saillants :

En 2022-2023, plus de 618 000 $ remis dans le cadre du programme Relève et mise en valeur de la faune ont permis de soutenir 45 projets fauniques régionaux. Ces sommes ont pu être investies grâce aux revenus générés par la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage.

Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande d'aide financière, vous pouvez consulter la page du Programme Relève et mise en valeur de la faune − Enveloppe régionale 2023-2024 | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

