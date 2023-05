Programme d'aide financière Pour une pêche accessible - Installations et équipements - Québec lance un appel à projets pour favoriser l'accès à la pêche en vue de la saison 2023-2024

QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance un appel à projets dans le cadre du programme Pour une pêche accessible - Installations et équipements (PAIE) afin de favoriser l'accès à la pêche pour la saison 2023-2024 sur tout le territoire québécois.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Laurentides, M. Benoit Charette. L'objectif de ce programme est de faciliter la pratique de la pêche pour la population québécoise en vue de la rendre plus accessible et d'augmenter son attractivité.

Concrètement, le programme PAIE vise à améliorer les installations et les équipements de pêche au Québec afin de maximiser l'offre de services auprès de la clientèle grand public, et ce, tout en respectant les meilleures pratiques en matière d'utilisation durable des cours d'eau. Il comprend deux volets :

Volet A - Aménagement d'accès durables et acquisition d'installations



Ce volet vise à soutenir des projets d'aménagement d'accès durables à l'activité de pêche, notamment la construction ou la rénovation d'installations de pêche. L'aide maximale pour ce volet est fixée à 20 000 $.





Ce volet vise à soutenir des projets d'aménagement d'accès durables à l'activité de pêche, notamment la construction ou la rénovation d'installations de pêche. L'aide maximale pour ce volet est fixée à 20 000 $. Volet B - Acquisition d'équipements de pêche



Ce volet vise à soutenir l'achat d'équipements de pêche ou de sécurité liés à la pratique de la pêche. L'aide maximale pour ce volet est fixée à 5 000 $.

Le programme PAIE s'adresse aux communautés autochtones, aux municipalités et aux organismes actifs dans le domaine de la pêche. L'aide financière vise à appuyer les projets de ces organisations qui ont pour objectif de favoriser l'accès aux lieux de pêche, d'améliorer les services aux usagères et aux usagers, et de favoriser la cohabitation entre eux.

L'aide financière totale accordée dans le cadre du programme PAIE ne peut dépasser 25 000 $ par organisme bénéficiaire par année. Elle peut représenter jusqu'à 75 % de la valeur totale des dépenses admissibles dans le cas d'un organisme à but non lucratif ou d'une communauté autochtone, et jusqu'à 50 % de la valeur totale des dépenses admissibles dans le cas d'un organisme à but lucratif ou d'une municipalité. La date limite pour déposer un projet est le 26 mai prochain.

Citation :

« Je me réjouis que notre gouvernement ait lancé ce programme pour favoriser l'accès à la pêche sportive au Québec. C'est une excellente façon de nous rapprocher de la nature, en plus de nous conscientiser à l'importance de protéger nos cours d'eau et les espèces qui y vivent. Je suis convaincu que les projets soutenus par ce programme pour la prochaine saison permettront aux Québécois de découvrir encore davantage ce beau sport! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Concrètement, ces projets visaient, par exemple, à remettre à neuf ou à mettre à niveau des installations de pêche hivernale, à remplacer des équipements spécialisés, notamment pour favoriser un virage vert, ou encore à développer de nouveaux aménagements pour la clientèle. Les projets ont été réalisés dans sept régions, soit la Capitale-Nationale, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie, l'Outaouais et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme PAIE, notamment sur les conditions d'admissibilité à un financement, consultez la page du programme sur le site Web du Ministère.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Source : Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsablede la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991