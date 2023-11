Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière - Une somme de 20 M$ disponible pour des projets visant à améliorer la sécurité routière

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les organismes admissibles au Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) à déposer leurs demandes d'aide financière dès maintenant, et ce, jusqu'au 19 janvier 2024.

Le PAFFSR soutient des projets qui améliorent la sécurité routière, comme l'installation de radars pédagogiques, la mise en place de balises piétonnières, la construction de trottoirs ou l'ajout de feux clignotants pour traverse piétonne. Le programme soutient également des initiatives qui viennent en aide aux victimes de la route. Rappelons que les sommes allouées proviennent des frais et amendes liés aux infractions détectées par les radars photo.

Les projets financés dans le cadre de ce programme sont cohérents avec le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, puisqu'ils contribuent à améliorer l'offre d'infrastructures de transport sécuritaires et à protéger les usagers plus vulnérables lors de leurs déplacements. Dévoilé en août dernier par la ministre, ce plan, inspiré de la Vision zéro, présente 27 mesures pour réduire le nombre d'accidents sur le réseau routier ainsi que leur gravité.

Citation

« La sécurité de tous les usagers du réseau routier est une priorité pour notre gouvernement. Tout le monde a un rôle à jouer pour faire de nos milieux de vie des lieux où l'on peut se déplacer en toute quiétude. Avec ces 20 M$, notre gouvernement poursuit son engagement à soutenir les initiatives qui favorisent la mise en place d'infrastructures sécuritaires de transport, ce qui rejoint exactement l'objectif que nous nous sommes fixé dans notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028. Une fois de plus, l'action concrétise l'intention! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Le PAFFSR vise l'atteinte des objectifs suivants :

Diminuer les risques de décès et de blessures de tous les usagers du réseau routier, notamment les individus vulnérables comme les piétons, les cyclistes, la clientèle scolaire, les personnes âgées et les personnes handicapées.



Accroître la mobilité ou l'autonomie des victimes de la route en soutenant financièrement les projets mis de l'avant par des organismes qui leur viennent en aide.



Encourager la sensibilisation, la prévention, la formation ou la concertation des intervenants concernés par les questions de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route.



Soutenir des projets portant sur la recherche et l'expérimentation afin de développer les connaissances et les techniques de pointe en matière de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route.



Favoriser l'adoption des meilleures pratiques en matière de sécurité routière, qu'il s'agisse de méthodes éprouvées ou novatrices.



Améliorer la sécurité des usagers de la route près des sites où le risque d'accident est élevé.

Pour l'année financière 2022-2023, près d'une centaine de projets provenant de 61 organismes ont reçu une aide financière du PAFFSR, totalisant près de 15 M$.

