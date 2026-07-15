Une nouvelle vision du bénévolat en loisir et en sport au Québec

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - À la demande du milieu du loisir et du sport, la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui la diffusion du Cadre d'orientation ministériel sur le bénévolat en loisir et en sport, une vision concertée visant à renforcer, valoriser et adapter le soutien au bénévolat en loisir et en sport au Québec.

Ce cadre d'orientation s'inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir et de valoriser l'action bénévole en loisir et en sport à l'échelle du Québec. Il offre une vision commune et des balises pour les partenaires, les organismes sur le terrain, les bénévoles et le Ministère lui-même. Il met en exergue le caractère indispensable du bénévolat dans le sport et le loisir et propose des orientations pour faciliter le recrutement et la rétention des bénévoles, soutenir le développement de leurs compétences, valoriser et reconnaître leur engagement et renforcer la capacité des organisations à mieux les soutenir.

Le cadre est aussi un levier stratégique qui vise, à terme, à renforcer la capacité d'action des organisations et à créer des environnements propices à la présence et à la rétention des bénévoles. Enfin, il invite à une action concertée pour que l'action bénévole continue de jouer un rôle central et essentiel à l'accessibilité, à la qualité de l'expérience et à la pérennité de l'ensemble des domaines d'activités du loisir et du sport.

1 M$ pour les URLS

Pour soutenir les unités régionales de loisir et de sport (URLS) dans la mise en place d'initiatives visant à valoriser le bénévolat en loisir et en sport pour l'exercice financier 2026-2027, la ministre accorde également une aide financière d'un million de dollars qui permettra la réalisation de 17 projets.

Le bénévolat en loisir et en sport va bien au-delà d'une simple contribution au sein des communautés locales et régionales. Il constitue le pilier essentiel sur lequel reposent les programmes, les événements et les activités, jouant un rôle déterminant dans leur accessibilité et la qualité de l'expérience ainsi que dans la vitalité et la cohésion des milieux.

Les unités régionales de loisir et de sport (URLS) ont pour mission de soutenir, de mobiliser et d'accompagner les collectivités et les partenaires locaux afin de soutenir le développement du loisir, du sport, de l'activité physique et des activités de plein air.

La liste des projets retenus se trouve en annexe de ce communiqué.

Citation :

« Nous ne le répéterons jamais assez : sans les bénévoles, il n'y aurait pas de loisir et de sport au Québec. Ils sont absolument essentiels au succès des activités et événements qui sont organisés aux quatre coins de notre grand territoire. Ce cadre viendra nous donner des balises communes pour accompagner les bénévoles plus efficacement. Je suis également fière de pouvoir répondre positivement à la demande des organismes du milieu, qui demandaient plus de moyens pour soutenir le bénévolat dans leurs activités. Je profite de l'occasion pour remercier tous les organismes et tous les bénévoles de leur engagement auprès de la population. Merci pour tout! »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Liens connexes :

Pour consulter le Cadre d'orientation ministériel sur le bénévolat en loisir et en sport : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/cadre-orientation/cadre-orientation-benevolat-loisir-sport.pdf

Sport, loisir et plein air :

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Ministère de l'Éducation :

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Annexe

Organisme Projet Description Conseil Sport Loisir de l'Estrie Bénévolat en action : des milieux inclusifs, compétents et engagés en loisir et en sport Renforcer le recrutement, l'inclusion, la gouvernance et la valorisation des bénévoles dans les organismes sportifs et de loisir de l'Estrie Loisir et Sport Lanaudière Bénévoles engagés, organismes solides : renforcer la gouvernance, les compétences et la reconnaissance des bénévoles en loisir et en sport Développer les compétences des bénévoles et améliorer la gouvernance des organismes grâce à la formation, à l'accompagnement et à la reconnaissance Loisir et Sport Montérégie Bénévolat en action : un portail régional de jumelage et une campagne de valorisation du bénévolat Mettre en place une plateforme régionale de jumelage bénévoles-organismes, accompagnée d'une campagne de promotion du bénévolat Loisir Sport Baie-James Plan régional de valorisation, de développement et de pérennisation du bénévolat en loisir, en sport et en plein air Favoriser la reconnaissance, la formation et la connaissance des enjeux du bénévolat pour en assurer la pérennité régionale Loisir Sport Centre-du-Québec JE M'IMPLIQUE! Créer une communauté régionale mobilisatrice pour valoriser l'engagement et favoriser le réseautage, la reconnaissance et le partage d'expertise Regroupement du sport à Laval (ARSEL/CSL) Renforcer la culture de l'engagement bénévole à Laval Valoriser les bénévoles et faire en sorte que les organismes reçoivent des formations et aient recours à des pratiques améliorées de gestion du bénévolat Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean Valorisation des bénévoles en loisir et en sport Déployer une campagne régionale de reconnaissance et de sensibilisation au bénévolat soutenue par des formations en gouvernance Sport et Loisir de l'Île de Montréal Bénévolat 360° : connaître, soutenir et mobiliser pour renforcer l'engagement bénévole en loisir et en sport Réaliser un portrait régional et élaborer des formations ainsi que des initiatives innovantes pour soutenir le bénévolat montréalais Unité de loisir et de sport Abitibi-Témiscamingue (ULSAT) Rayonner par le bénévolat Valoriser les bénévoles par des témoignages inspirants et soutenir les organismes avec des outils et des formations adaptés Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale Bénévolat en loisir et en sport : valorisation et soutien pour la région de la Capitale-Nationale Renforcer la culture du bénévolat par la reconnaissance, le développement des compétences et une meilleure compréhension des besoins du milieu URLS de la Chaudière-Appalaches Bénévoles d'avenir : former, reconnaître, inspirer Offrir des formations, et reconnaître et promouvoir des modèles inspirants pour recruter et retenir les bénévoles URLS de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Valorisation du bénévolat en Gaspésie et aux Îles Renforcer le bénévolat par des activités de formation, de reconnaissance, de consultation et d'accompagnement régional URLS de la Mauricie Valorisation et formation du bénévolat en Mauricie Faire une campagne de valorisation du bénévolat et établir un parcours de formation visant à renforcer les compétences des bénévoles URLS de l'Outaouais Espace Bénévolat Offrir des formations, fournir des outils, donner de l'accompagnement et réaliser des actions de promotion pour améliorer la gestion et la rétention des bénévoles URLS du Bas-Saint-Laurent Rayonnement du bénévolat au Bas-Saint-Laurent Soutenir les organismes par la formation, l'accompagnement, la concertation et la reconnaissance des bénévoles URLSPA des Laurentides Le bénévolat dans les Laurentides : renforcer, reconnaître et inspirer l'engagement bénévole Développer les compétences des bénévoles et des gestionnaires, tout en favorisant la reconnaissance et la relève bénévole URLS de la Côte-Nord Reconnaissance et accompagnement des bénévoles nord-côtiers Valoriser les bénévoles et accompagner les organismes grâce à des formations, à des outils et à un soutien administratif

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]