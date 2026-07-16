Plus de 22 M$ pour favoriser l'accès aux loisirs dans toutes les régions du Québec

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui une aide financière d'un peu plus de 22 millions de dollars sur trois ans pour les centres communautaires de loisir. Au total, 63 centres de partout au Québec pourront ainsi poursuivre leur mission auprès de la population québécoise.

Les organismes qui reçoivent du financement sont des centres communautaires de loisir, des patros et organismes d'action communautaire, des associations de loisirs de quartier, des centres sportifs ou récréatifs à vocation communautaire et des associations communautaires locales offrant du loisir.

Le Programme d'aide financière aux centres communautaires de loisir vise à accorder une aide financière aux organismes admissibles dans le but de favoriser la pratique de loisirs accessibles et participatifs, d'améliorer la qualité de vie des communautés et d'offrir des possibilités aux participants d'être actifs socialement et physiquement.

Citation :

« Les centres communautaires de loisir jouent un rôle essentiel dans la vitalité de nos quartiers et le mieux-être de nos communautés. Grâce à cet investissement de plus de 22 millions de dollars, notre gouvernement réaffirme son engagement à soutenir des organismes qui favorisent l'activité physique, l'inclusion sociale et l'épanouissement des Québécoises et Québécois partout sur le territoire. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Liens connexes :

Pour tout savoir sur le Programme d'aide financière aux centres communautaires de loisir 2026-2029 : https://www.quebec.ca/tourisme-loisirs-sport/aides-financieres-sport-loisir-activite-physique-plein-air/aides-financieres-developpement/programme-aide-financiere-centres-communautaires-loisir

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SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]