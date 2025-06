Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux - Québec octroie 27 148 $ à la Municipalité de Larouche pour la réalisation de travaux correctifs sur le barrage du lac de l'Aqueduc

LAROUCHE, QC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 27 148 $ à la Municipalité de Larouche, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, pour la réalisation de travaux correctifs sur le barrage du lac de l'Aqueduc. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

Cette initiative est financée dans le cadre du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN), qui s'adresse aux municipalités de 50 000 habitants ou moins qui sont propriétaires d'au moins un barrage à forte contenance sur leur territoire. Cette aide vise à aider les municipalités à mieux protéger les personnes et les biens en rendant plus sécuritaire ce type d'ouvrage.

Citations :

« Les barrages, comme celui du lac de l'Aqueduc, jouent un rôle crucial pour les communautés locales, notamment en préservant nos plans d'eau et en nous protégeant face aux aléas climatiques. Notre gouvernement est fier d'appuyer financièrement les municipalités, comme Larouche, qui possèdent de telles infrastructures et travaillent à les rendre plus sécuritaires afin d'assurer la protection de leurs concitoyens et de leurs biens. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Notre gouvernement s'est engagé à préserver l'eau et à veiller à la sécurité des barrages partout sur le territoire québécois. Cela passe, entre autres, par un appui financier aux acteurs locaux, qui leur permet d'intervenir efficacement à leur échelle. Je salue la proactivité de la Municipalité de Larouche et ses efforts dans ce domaine. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

Fait saillant :

Le PAFMAN prévoit le soutien financier des municipalités québécoises de 50 000 habitants ou moins dans la mise aux normes de leurs barrages à forte contenance. Lancé en janvier 2019 et reconduit jusqu'au 31 mars 2026, il a permis d'octroyer plus de 9 millions de dollars en aide financière pour 64 barrages dans 52 municipalités en date du 31 mars 2025.

