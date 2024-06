Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux - Québec accorde plus de 565 000 $ pour accroître la sécurité de quatre barrages municipaux

QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des subventions totalisant 566 264 $ à quatre municipalités pour la mise aux normes de quatre barrages municipaux dans les régions de Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, de Lanaudière et des Laurentides. Ces projets sont financés dans le cadre du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN).

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Le PAFMAN vise à soutenir la réalisation d'études d'évaluation de la sécurité de barrages municipaux, ainsi que la réalisation des travaux correctifs pour ces barrages - des actions requises pour accroître la sécurité et assurer la mise aux normes de ces ouvrages. Depuis son lancement en janvier 2019, le PAFMAN a soutenu la mise aux normes de 60 barrages dans 48 municipalités, pour un investissement de plus de 7,8 millions de dollars en aide financière.

Le PAFMAN s'adresse aux municipalités de 50 000 habitants ou moins qui sont propriétaires d'au moins un barrage à forte contenance. Il vise à les aider financièrement à se conformer à leurs obligations en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages, afin de mieux protéger les personnes et les biens en rendant plus sécuritaire ce type d'ouvrage.

Citations :

« Les barrages ont de multiples fonctions pour les communautés locales. Ils contribuent notamment au maintien des plans d'eau, entre autres pour les activités récréatives et la protection contre les incendies. Il est donc essentiel qu'ils soient tous conformes aux plus hauts standards. Notre gouvernement est fier d'appuyer financièrement les municipalités qui disposent de tels ouvrages pour les rendre plus sécuritaires, notamment face aux changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les barrages sont nécessaires pour protéger notre eau et la vitalité des écosystèmes qui les entourent, en plus d'être indispensables à la qualité de vie des communautés qui vivent à proximité. Notre gouvernement est fermement engagé à préserver cette ressource d'une grande valeur pour le Québec, notamment en soutenant les acteurs locaux pour qu'ils puissent agir efficacement à leur niveau. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les municipalités qui sont engagées dans la préservation de l'eau! »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

Faits saillants :

L'aide financière issue du PAFMAN permet de couvrir jusqu'à 66 % des dépenses admissibles pour une étude d'évaluation de la sécurité d'un barrage (volet 1) jusqu'à concurrence de 30 000 $. Il permet aussi de rembourser jusqu'à 66 % des dépenses admissibles pour des travaux correctifs (volets 2 et 3), jusqu'à concurrence de 500 000 $.

Les barrages municipaux à forte contenance représentent environ 12 % (240 barrages) des quelque 2 000 barrages à forte contenance inscrits au Répertoire des barrages du Québec. Sont considérés comme des barrages à forte contenance : ceux d'une hauteur d'au moins 1 mètre dont la capacité est supérieure à 1 000 000 m 3 ; ceux d'une hauteur de 2,5 mètres ou plus dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m 3 .



Liens connexes :

Renseignements sur le PAFMAN

Répertoire des barrages

Source : Amélie Moffet Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 581 994-0205 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs