Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux - Près de 1,3 M$ pour accroître la sécurité de cinq barrages municipaux au Québec

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des subventions totalisant 1 291 692 $ à cinq municipalités pour la mise aux normes d'autant de barrages municipaux dans les régions de l'Estrie, des Laurentides et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

Concrètement, les projets ont été réalisés dans les municipalités de Larouche, Morin-Heights, Saint-Colomban, Wentworth-Nord, et la municipalité du canton de Shefford. Depuis le lancement du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN) en 2019, plus de 9 millions de dollars ont été octroyés à 52 municipalités pour la mise aux normes de 64 barrages. Ce programme s'adresse aux municipalités de 50 000 habitants ou moins qui sont propriétaires d'au moins un barrage à forte contenance sur leur territoire. Son objectif est de les aider à mieux protéger les personnes et les biens en rendant plus sécuritaire ce type d'ouvrage.

Citation :

« Les barrages jouent un rôle crucial pour les communautés locales, notamment en préservant nos plans d'eau et en nous protégeant contre les aléas climatiques. Il est donc essentiel que tous les barrages du Québec respectent les plus hauts standards. Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement les municipalités qui possèdent de telles infrastructures et travaillent à les rendre plus sécuritaires afin d'assurer la protection de leurs concitoyens et de leurs biens. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Les barrages municipaux à forte contenance représentent environ 12 % (240 barrages) des quelque 2 000 barrages à forte contenance inscrits au Répertoire des barrages du Québec. Sont considérés comme des barrages à forte contenance : ceux d'une hauteur d'au moins 1 mètre dont la capacité est supérieure à 1 000 000 m 3 ; ceux d'une hauteur de 2,5 mètres ou plus dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m 3 .



