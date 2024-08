Programme d'aide à la voirie locale - Amélioration du réseau routier municipal : lancement des appels de projets pour les travaux routiers de 2025

QUÉBEC, le 5 août 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce le début des périodes d'appel de projets du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL), qui s'ouvrent dès aujourd'hui pour le volet Redressement - Sécurisation, puis le 19 août pour le volet Soutien.

Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route, le gouvernement soutient ainsi les municipalités dans la réalisation de leurs travaux d'amélioration et d'entretien des infrastructures routières locales et municipales. Pour l'année financière 2025-2026, le gouvernement investira plus de 384,2 M$ dans le cadre d'une version bonifiée du PAVL.

Les bénéficiaires ont respectivement jusqu'au 20 septembre ou jusqu'au 4 octobre pour déposer des demandes relatives à leurs projets, selon qu'ils choisissent le volet Redressement - Sécurisation ou Soutien.

Faits saillants

Le Ministère assure l'administration du PAVL par le versement d'aides financières aux municipalités en vue de la construction, de la réfection ou de l'entretien de routes et d'ouvrages d'art municipaux.

Pour l'année financière 2025-2026, le programme est bonifié afin de mieux répondre aux attentes des bénéficiaires, notamment pour les volets suivants :

Plan de sécurité routière en milieu municipal : inclut maintenant les zones scolaires. De plus, l'aide au démarrage de la mise en œuvre du plan est bonifiée;



Redressement - Sécurisation :



Simplification des demandes par la fusion de trois volets (Redressement, Accélération et Réfection d'ouvrages d'art) en un seul nouveau volet;





Amélioration de la représentativité régionale et de la diversité dans la nature des projets grâce à un nouveau type de fonctionnement d'attribution des aides;





Révision des taux d'aide (pourcentage accordé selon l'estimation des travaux) afin de favoriser les projets prévus à un plan de sécurité routière en milieu municipal;





Réorientation des critères de sélection vers le développement durable, la sécurité routière et le transport actif;



Rétablissement : dans un souci d'équité et pour financer plus de projets, l'aide apportée est modulée selon l'indice de charges nettes;



Soutien : les critères sont modifiés pour mettre l'accent sur le développement durable, la sécurité routière et le transport actif.

Pour l'année 2024-2025, le gouvernement du Québec devrait octroyer plus de 380 M$ dans le cadre du PAVL. Près de 1 030 bénéficiaires pourraient recevoir du financement.

Lien connexe

Programme d'aide à la voirie locale

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724