Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique - Tournée régionale : la ministre Caroline Proulx annonce plus de 9,4 M$ en appui à quatre projets touristiques dans les Cantons-de-l'Est

SHERBROOKE, QC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est heureuse de confirmer l'attribution de plus de 9,4 millions de dollars à quatre projets qui bonifieront l'offre touristique des Cantons-de-l'Est.

La ministre a fait cette annonce aujourd'hui en compagnie de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, du député de Mégantic, M. François Jacques, du député de Richmond, M. André Bachand, et du député d'Orford, M. Gilles Bélanger, à l'occasion d'une visite de la région.

Tout d'abord, plus de 3,5 millions de dollars sont octroyés à Oasis Eastman pour la construction de nouveaux pavillons hôteliers sains, écologiques et autonomes, qui s'intègreront à l'offre du Spa Eastman. Ensuite, plus de 3,4 millions de dollars soutiendront le développement des parcs animalier, aquatique et de divertissement du Zoo de Granby. En outre, près de 2,2 millions de dollars sont accordés à Bora Boréal pour développer des hébergements flottants en milieu agrotouristique à Bury. Enfin, 250 000 $ sont versés à Hébergement aux cinq sens, notamment pour l'installation de trois minimaisons écoresponsables et autonomes, et la création d'un parcours numérique immersif et éducatif.

Afin de favoriser une offre touristique encore plus innovante et durable, et d'assurer la pérennité, la croissance et la compétitivité de l'industrie touristique à l'international, le gouvernement du Québec soutient les projets d'investissement à valeur ajoutée des entrepreneurs québécois.

Citations :

« Nos objectifs sont clairs : attirer encore plus de visiteurs pour accroître les retombées économiques du tourisme dans toutes les régions du Québec. Il est donc essentiel d'innover pour que notre offre se distingue et réponde aux attentes d'un marché extrêmement compétitif. C'est pourquoi notre gouvernement soutient l'ambition des entrepreneurs avec des leviers porteurs comme le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Le tourisme est un vecteur de développement économique important pour notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec plus de 14 200 emplois qui étaient associés au tourisme en 2021 dans les Cantons-de-l'Est, le secteur touristique est important pour le dynamisme de nos communautés. En plus de générer des retombées économiques, les projets d'Oasis Eastman, du Zoo de Granby, de Bora Boréal et d'Hébergement aux cinq sens bonifieront l'attractivité de notre région tout en contribuant à prolonger le séjour des visiteurs. Je salue l'audace et la vision de ces entrepreneurs, qui font des Cantons-de-l'Est un endroit où il est possible de vivre des expériences inoubliables. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le développement durable est pour moi bien plus qu'une pression sociale ou une obligation éthique; c'est une valeur de cœur directement liée à celle de la santé et inscrite dans l'ADN de Spa Eastman. La nature est le plus grand allié de la santé de l'homme, et nous devons la protéger du mieux que l'on peut. Après plusieurs tentatives, nous pouvons enfin dessiner ces bâtiments écologiques. Je suis heureuse que l'on participe à la propulsion de ce savoir en créant des lieux d'habitation qui peuvent agir positivement sur la planète. »

Jocelyna Dubuc, présidente fondatrice de Spa Eastman

« Cette aide financière permettra au Zoo de Granby, un organisme à but non lucratif, d'investir dans un projet innovant qui bonifiera son offre et les trois piliers de l'expérience des visiteurs, soit les parcs animalier, aquatique et de divertissement. Cela consolidera des emplois et la position du zoo comme attrait touristique incontournable dans les Cantons-de-l'Est et au Québec. Toute l'équipe remercie le gouvernement de sa confiance. »

Paul Gosselin, président-directeur général du Zoo de Granby

« Après le succès de notre site dans la région de Québec, nous sommes convaincus que l'installation de chalets flottants à Bury attirera une clientèle en quête d'une expérience d'hébergement unique mettant en valeur la région. Ce projet aux valeurs écologiques et sociales sera en synergie avec le secteur agrotouristique local et renforcera l'offre touristique dans les Cantons-de-l'Est. »

Nicolas Robitaille, président de Bora Boréal

« L'ajout de minimaisons pouvant recevoir de deux à quatre personnes aux autres hébergements permettra de prolonger le séjour des visiteurs à l'année. Ils pourront vivre une expérience d'autonomie complète, de connexion à la nature et de partage de connaissances sur notre site autochtone écoresponsable. »

Paule Rochette, propriétaire d'Hébergement aux cinq sens

Faits saillants :

La contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.





Elle s'ajoute à la somme de plus de 5,3 millions de dollars annoncée aujourd'hui afin de reconduire le mandat de Tourisme Cantons-de-l'Est et de soutenir le développement de l'offre touristique dans la région, en collaboration avec l'association touristique régionale.





Les pavillons hôteliers écoresponsables d'Oasis Eastman comprendront une quinzaine de suites, des salles multifonctionnelles et plusieurs espaces intérieurs et extérieurs. L'objectif du promoteur est qu'ils produisent davantage d'énergie renouvelable qu'ils n'en consomment.





Le Zoo de Granby prévoit :

prévoit : construire un nouvel habitat extérieur pour les mandrills;



bâtir une nouvelle structure de jeux aquatiques pour les jeunes enfants, qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite;



aménager un parcours aérien quatre saisons d'environ 700 pieds permettant aux familles d'explorer le monde animal tout en redécouvrant le plaisir de la forêt d'une façon amusante, éducative et interactive.





Le projet de Bora Boréal comprendra :

douze chalets flottants aménagés sur le lac Batley;



un bâtiment de services incluant un espace de détente;



un espace muséologique sur la thématique de l'eau;



de l'équipement et du matériel pour les activités de plein air et les loisirs, tels que des planches électriques, des planches à pagaie et des raquettes.





Le projet d'Hébergement aux cinq sens vise entre autres :

l'installation de trois minimaisons autonomes;



l'ajout d'équipements pour les unités existantes;



la mise en place d'un parcours numérique immersif et éducatif sur les plantes médicinales, et la création d'éléments signalétiques et interactifs pour une dizaine de stations en forêt.





Les objectifs du PARIT sont les suivants :

soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements;



accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.





L'aide financière s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain. Celui-ci vise à appuyer le développement de projets majeurs et de diversification.

