Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique - Lancement d'un appel de projets

QUÉBEC, le 8 août 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce le lancement du troisième appel de projets du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT). Les clientèles admissibles pourront soumettre leur demande par l'entremise du portail Aide financière du ministère du Tourisme, du 27 septembre au 25 octobre 2023 à 15 h 59.

De nouveaux critères de priorisation ont été déterminés. Ainsi, les projets doivent :

être en lien avec l'un des secteurs suivants :

l'accès à la nature,



le tourisme autochtone,



le tourisme hivernal,



le tourisme gourmand et l'agrotourisme,

ou encore être un projet d'hébergement en lien avec l'un des quatre secteurs nommés précédemment;

inclure des actions, clairement identifiées dans le plan d'affaires ou dans le formulaire de demande, visant la réduction de l'empreinte environnementale (par exemple : diminution des gaz à effet de serre, préservation de la nature environnante, adoption de bonnes pratiques de construction durable, etc.);

être innovant et se distinguer de la concurrence, notamment en proposant un produit haut de gamme;

contribuer à prolonger la saison touristique;

participer à une stratégie ou un plan de développement régional, avec preuve à l'appui.

Le PARIT a comme objectif d'appuyer le développement et la consolidation d'une offre innovante, évolutive et durable afin d'assurer la pérennité et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise, et ce, partout au Québec. Rappelons que ce programme a été bonifié de 30 millions de dollars dans le dernier Plan budgétaire du Québec 2023-2024.

Citation :

« Ce programme, qui connaît un vif succès depuis sa création, contribue à diversifier notre offre touristique dans des secteurs pleins de potentiel et il favorise la croissance du tourisme au Québec. En encourageant les projets incluant des aspects responsables et durables, il aide à accélérer le virage vers le tourisme de demain. On maximise ainsi les bienfaits pour tous, en plus de minimiser les répercussions sur l'environnement et les communautés. J'ai hâte de voir ce que nous réservent nos entrepreneurs touristiques pour ce nouvel appel de projets. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Les clientèles sont invitées à prendre connaissance des documents exigés lors du dépôt d'une demande sur la page Web du programme et à créer ou à mettre à jour leur compte client sur le portail. Pour toute question, elles doivent contacter le conseiller en développement touristique de leur région.

Pour être admissibles, les organisations ne doivent pas avoir été soutenues financièrement par le ministère du Tourisme lors du premier et/ou du deuxième appel de projets. Il en va de même pour les organisations apparentées ainsi que celles qui font partie d'un projet collectif déjà soutenu financièrement par le ministère du Tourisme.

Les critères de priorisation suivants continueront d'être considérés dans la sélection des projets :

l'organisation possède un ou des documents qui témoignent de son engagement dans une démarche structurée de développement durable ou de responsabilité sociale;



le projet démontre une acceptabilité sociale, notamment par des lettres d'appui du milieu;



le projet répond à un objectif ou à un besoin identifié par la région et reconnu par le ministère du Tourisme.

L'aide financière peut atteindre un maximum de 50 % des coûts admissibles du projet et peut être bonifiée jusqu'à un maximum de 10 % pour des projets répondant à des critères d'écoresponsabilité.

Après une première bonification en 2022, l'enveloppe totale du PARIT atteint 269 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 570 millions de dollars. Depuis son lancement en juin 2021, 92 projets ont été soutenus.

Parmi les projets soutenus, mentionnons :

2,9 millions de dollars pour la création du parcours immersif et multimédia Onhwa' Lumina , dans la communauté huronne-wendate de Wendake , située dans la région de Québec;

1,5 millions de dollars pour l'amélioration des infrastructures et de l'offre de services du Centre récréotouristique du Mont-Lac-Vert, à Hébertville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean;



3,2 millions de dollars alloués aux Croisières de l'Outaouais pour la construction de deux nouveaux bateaux entièrement électriques.

