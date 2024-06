Programme d'aide à l'amélioration de l'efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire - Près de 245 000 $ pour aider l'industrie maritime à réduire ses émissions de gaz à effet de serre

QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annoncent un investissement de 244 620 $ dans l'entreprise Océan Remorquage Québec inc, une filiale du Groupe Océan.

Ces sommes permettront la mise en place d'un projet pilote qui vise l'acquisition de données concernant la gestion énergétique des remorqueurs. L'objectif est de mettre au point un mode de gestion reposant sur l'intelligence artificielle et l'utilisation d'un carburant de remplacement.

Le projet engendrera une économie de pétrole grâce à une gestion améliorée de la consommation du carburant. En somme, il vise à réduire les émissions de GES de 1 321 tonnes/an, ce qui équivaut à retirer près de 300 voitures des routes par année.

Citations

« Notre gouvernement déploie énormément d'efforts pour décarboner notre économie et nos transports. Nos investissements dans le cadre de ce projet innovant et unique montrent notre engagement à atténuer les effets des changements climatiques. En investissant dans les initiatives telles que celle-ci, nous contribuons fièrement à l'essor du transport maritime au Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Notre gouvernement est engagé à soutenir les entreprises du secteur maritime dans leurs démarches axées sur la réduction de leur impact environnemental. Le projet pilote d'Océan Remorquage est un exemple de solution innovante visant à diminuer la consommation d'énergie issue des produits pétroliers, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. C'est exactement le type d'initiatives que notre gouvernement souhaite encourager. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Chez Groupe Océan, nous sommes profondément investis dans la réduction de notre empreinte environnementale et la promotion de l'innovation dans toutes nos initiatives. Notre engagement envers la créativité et l'avant-gardisme se reflète dans ce nouveau projet de carburant de remplacement pour nos remorqueurs, un projet pilote prometteur. Le soutien du Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF) est essentiel pour concrétiser ce projet et pour propulser des solutions environnementales de pointe dans le secteur maritime québécois. Nous sommes fiers de cette collaboration qui renforce notre promesse à l'égard d'un avenir maritime plus durable. »

Jacques Tanguay, président et chef de la direction du Groupe Océan

Faits saillants

Le projet est soutenu financièrement par le Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF), qui découle lui-même du Plan pour une économie verte 2030. L'aide financière correspond à 60 % du coût total du projet, lequel est estimé à 407 700 $.





Le PETMAF vise à réduire ou à éviter les émissions de GES générées par le transport maritime, aérien et ferroviaire grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique des services de transport connexes, à l'utilisation de matériel et d'équipements de transport plus résilients et performants, et au recours à des énergies émettant moins de GES, en privilégiant l'électrification.





Depuis 2018, 17,76 M$ ont été investis dans le programme. Cette somme a permis de soutenir 32 projets qui visaient à réduire ou à éviter les émissions de GES générées par le transport maritime, aérien et ferroviaire.





Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a le mandat d'assurer la mise en œuvre de la mesure « Accroître l'utilisation des énergies renouvelables et l'efficacité dans le transport des marchandises » du Plan pour une économie verte 2030.





Océan Remorquage Québec inc. offre un service personnalisé de remorquage portuaire depuis plus de 50 ans. L'entreprise aide les navires de petit à très grand tonnage dans leurs manœuvres d'accostage et d'appareillage à quai en toute sécurité.

Liens connexes

Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire



Plan pour une économie verte 2030

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Amélie Moffet, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 581 994-0205; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991