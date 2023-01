Programme Allocation-logement - UNE AIDE FINANCIÈRE ALLANT JUSQU'À 170 $ POUR PALLIER LA HAUSSE DES LOYERS

QUÉBEC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - En marge de la publication, aujourd'hui, des pourcentages applicables pour le calcul d'ajustement des loyers en 2023 par le Tribunal administratif du logement (TAL), la ministre responsable de l'Habitation rappelle que les ménages à faible revenu peuvent obtenir jusqu'à 170 $ par mois pour payer leur loyer grâce au programme Allocation logement (PAL) de la Société d'habitation du Québec.

Cette aide financière pourra permettre aux ménages admissibles de mieux composer avec l'impact de l'inflation sur le coût de la vie et d'absorber les effets de la hausse de leur loyer en 2023.

Le 1er octobre dernier, le PAL a été bonifié, ce qui fait en sorte que les ménages dans le besoin peuvent recevoir une allocation-logement allant jusqu'à 170 $ par mois. Cette modification permet de mieux soutenir les familles et les personnes de 50 ans ou plus qui consacrent une part très importante de leur budget au paiement de leur loyer.

Ainsi, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, les ménages peuvent désormais recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois en fonction de leur composition et du pourcentage de revenu qu'ils consacrent au paiement de leur loyer. Les conditions d'admissibilité du programme ont aussi été modifiées de manière à ce que plus de ménages puissent en bénéficier.

Pour faire une demande d'aide au PAL, les citoyens doivent communiquer avec Revenu Québec, administratrice du programme.

Citation

« Dans le contexte actuel où tout coûte plus cher, une hausse de loyer peut vraiment venir déséquilibrer le budget des ménages qui peinaient déjà à joindre les deux bouts. Ces personnes doivent savoir que de l'aide financière est à leur portée et s'informer à propos du programme Allocation-logement. Le gouvernement tient à soutenir ces ménages dans le besoin, et ce programme ainsi que les récentes bonifications dont il a fait l'objet en sont une preuve supplémentaire. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le programme Allocation-logement ou pour s'y inscrire, communiquer avec Revenu Québec :

Par téléphone :

Montréal : 514 940-1481

Québec : 418 266-1016

Sans frais : 1 855 291-6467 (option 2, puis option 2)

Par le Web : revenuquebec.ca/programme-allocation-logement

Un outil pour calculer l'ajustement des loyers en 2023 peut être consulté sur le site Web du TAL.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Renseignements: Source : Philippe Couture, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]c.ca; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 32032, [email protected]