Programme Action Aînés du Québec - Québec investit 117 000 $ pour soutenir les organismes en appui aux aînés à Pointe-aux-Trembles et à Montréal-Est

MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW/ - La députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, annonce qu'à la suite de l'appel de projets 2022-2023 lancé dans le cadre du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ), un financement totalisant 117 000 $ a été accordé à quatre organismes de sa circonscription pour la réalisation d'activités destinées aux aînés.

Les organismes pour lesquels un projet a été retenu sont les suivants :

Centre des femmes de Montréal-Est/ Pointe-aux-Trembles , pour une somme de 37 560 $;

, pour une somme de 37 560 $; Action Secours Vie d'Espoir, pour une somme de 16 079 $;

Cercle de Fermières du Bout-de-l'Île, pour une somme de 18 436 $;

Les Habitations communautaires Mainbourg, pour une somme de 45 000 $.

Le PAAQ est un programme de soutien financier aux organismes pouvant contribuer au maintien de leurs activités existantes destinées aux aînés, grâce à l'embauche de ressources humaines et à l'acquisition du matériel ou de l'équipement nécessaires à la réalisation de ces activités.

Les activités soutenues doivent prévenir le déconditionnement, contrer l'isolement social, valoriser les personnes aînées et encourager leur participation sociale ou assurer leur maintien dans leur communauté en toute sécurité.

Citations :

« Il est essentiel de reconnaitre les efforts des organismes qui se distinguent en mettant en place des initiatives visant à briser l'isolement des aînés et à les maintenir actifs dans leur communauté. Je remercie l'ensemble des organismes qui ont présenté des demandes au Programme Action Aînés du Québec visant le maintien et la bonification d'activités qui pourra stimuler et favoriser l'épanouissement des aînés de partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

« Les organismes communautaires font une réelle différence dans la vie des citoyens de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est, et ce soutien financier permettra aux organismes en soutien aux aînés de maintenir leur offre de services et d'activités. Je me réjouis de cette aide supplémentaire accordée par notre gouvernement pour favoriser l'inclusion sociale et la participation citoyenne de ces bâtisseurs que sont nos personnes aînées. Ainsi, nous mettons en place les conditions gagnantes pour bien vivre et bien vieillir dans l'Est de Montréal. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« C'est avec beaucoup de fierté que j'accueille cette nouvelle. Dans notre région, de nombreux organismes font preuve de créativité et de bienveillance afin de mettre en place des initiatives au bénéfice des aînés de la communauté. Cette aide financière vient appuyer leurs efforts et j'en suis très heureux. Je les encourage à poursuivre leur excellent travail. »

Pierre Fitzgibbon, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Soulignons que, dans l'ensemble du Québec, 228 projets ont été retenus et se partageront une somme totale de 5 915 510 $.

Rappelons que l'appel de projets s'est déroulé du 4 mai au 17 juin 2022. L'aide financière maximale autorisée par ce programme est de 45 000 $, dont un maximum de 20 000 $ est autorisé pour l'acquisition de matériel ou d'équipement essentiels au déroulement des activités. L'aide est accordée pour une période maximale de 12 mois.

La mise en œuvre du Programme Actions Aînés du Québec est l'une des mesures prévues au plan d'action 2018-2023 découlant de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec pour soutenir les organismes engagés auprès des aînés.

Lien connexe :

Pour en savoir plus : Programme Action Aînés du Québec | Gouvernement du Québec (Québec.ca)

