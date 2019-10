Programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec - Inauguration de 16 nouveaux logements à Thetford Mines pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle

THETFORD MINES, QC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, a inauguré aujourd'hui, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, les Apparts de la 10e, à Thetford Mines. Ce nouvel immeuble de 16 logements, bâti entre autres grâce à l'aide financière de la Société d'habitation du Québec (SHQ), accueille des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Il s'agit d'un investissement total de près de 2,8 M$.

Mme Lecours était accompagnée du maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, de la présidente de la Fondation Renaissance, organisme gestionnaire de l'immeuble, Mme Johanne Vachon, ainsi que de nombreux partenaires du milieu et locataires de l'immeuble.

La SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, a investi près de 977 000 $ dans ce projet, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par la Fondation Renaissance.

Pour sa part, la Ville de Thetford Mines a accordé plus de 325 000 $ pour la construction de cet immeuble.

Citations :

« Je félicite les dirigeants de la Fondation Renaissance et leurs nombreux partenaires qui, avec la collaboration de la Société d'habitation du Québec, ont créé ce nouvel ensemble de logements abordables pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Notre gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour qu'un plus grand nombre de Québécois trouvent un milieu de vie qui correspond à leurs besoins. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Des projets comme celui des Apparts de la 10e contribuent à créer des milieux de vie adaptés à la condition des personnes qui y résident et respectueux de leurs besoins. Les personnes qui y habitent peuvent en effet profiter d'un environnement propice à leur épanouissement. Pour les parents et les proches de ces personnes, la réalisation de ce projet fait une très grande différence dans leur vie. Et pour notre gouvernement, c'est une belle façon de concrétiser une fois de plus notre engagement en habitation sociale. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Félicitations à la Fondation Renaissance pour ce beau projet. L'ajout de logements de qualité pour la clientèle ciblée allégera sans aucun doute les préoccupations de citoyens ayant un réel besoin. Je suis très fier et heureux de voir s'accroître l'accessibilité aux divers types de services. Vos efforts permettront à plusieurs de jouir d'un environnement adéquat et amélioreront grandement leur qualité de vie. Merci à tous ceux qui ont rendu le projet possible. »

Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines

« Ce projet était très attendu dans la région pour la clientèle avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ainsi que leur famille. Les membres du conseil d'administration de la Fondation Renaissance ont accompli tout un travail pour la concrétisation et la mise en place de ce projet. Nous remercions tous les partenaires et les gens de la région pour leur appui à nos levées de fonds, dont 10 années de soupers Choco-vins. Merci également à la Ville de Thetford Mines, à la Société d'habitation du Québec, ainsi qu'aux deux groupes de ressources techniques, Beauce-Appalaches et Nouvel Habitat, qui nous ont accompagnés tout au long de ces années. »

Johanne Vachon, présidente de la Fondation Renaissance

Faits saillants :

Tous les locataires des Apparts de la 10 e bénéficient du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 275 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Thetford Mines .

bénéficient du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 275 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la . Transition énergétique Québec a investi près de 30 000 $ afin que l'immeuble réponde aux normes de certification Novoclimat.

La Caisse Desjardins de la Région de Thetford a accordé un montant de 16 000 $ pour la réalisation de ce projet.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, benedicte.trottierlavoie@mamh.gouv.qc.ca; Information : Sylvain Fournier, Conseiller en communication et relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 1113, sylvain.fournier@shq.gouv.qc.ca

Related Links

http://www.habitation.gouv.qc.ca