Programme AccèsLogis Montréal - Construction d'un nouveau projet de logements sociaux sur le campus MIL dans l'arrondissement d'Outremont

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, accompagné de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ont assisté aujourd'hui à la première pelletée de terre inaugurant le début des travaux de construction d'un immeuble de six étages qui comprendra 91 logements sociaux dans l'arrondissement d'Outremont.

La Coopérative du milieu de l'île (Coop MIL) est le deuxième projet de logements sociaux à voir le jour dans le cadre le Campus MIL, un projet de redéveloppement de la cour de triage ferroviaire Outremont. Développé sur un terrain ciblé au moment de la planification, le projet contribuera à assurer un développement mixte et inclusif du quartier. Les travaux doivent se terminer en mai 2023.

Le projet de Coop MIL a été soutenu financièrement par la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qui investissent ensemble 19,9 M$. Ce projet vient répondre à un important besoin de la métropole en matière de logements abordables avec services adaptés.

Concrètement, ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables de la Ville de Montréal, abritera des logements sociaux destinés à des familles et à des personnes seules. Il comptera 20 logements de trois ou quatre chambres, 27 logements de deux chambres ainsi que 44 logements d'une chambre. Le bâtiment bénéficiera également d'un stationnement souterrain de 28 places, dont un espace est réservé à l'autopartage, et plus d'une centaine de places pour des vélos.

En plus de contribuer à la mixité sociale et au dynamisme des quartiers, les projets de logements sociaux et communautaires contribuent à assurer l'abordabilité à long terme de la métropole, en créant un parc de logements hors marché. Ces projets essentiels, développés en partenariats et soutenus par le milieu, sont au cœur d'un développement durable de la métropole.

Détails financiers

La SHQ, par l'entremise du programme AccèsLogis Montréal, accorde une subvention de près de 11,4 M$ pour ce projet. Pour sa part, la Ville de Montréal investit plus de 8,4 M$, dont 3,4 M$ sont pris en charge par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent 82 municipalités.

Jusqu'à 50 % des locataires de ces 91 logements pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 775 000 $ sur 5 ans est en grande partie assumée par la SHQ, en soutien à la Ville de Montréal, et la CMM.

Le terrain acheté en dessous du prix du marché a été revendu à son coût d'acquisition en décembre dernier par la Ville de Montréal à la Coop MIL aux fins de construction de logements sociaux et communautaires.

Citations :

« La métropole connaît des défis particuliers en matière de logements. Nous le reconnaissons d'ailleurs dans l'Entente-Cadre Réflexe Montréal. Le fait d'inaugurer aujourd'hui la construction de la Coop MIL est signe que notre gouvernement, de concert avec la Ville et le milieu, est résolument engagé à relever ces défis pour offrir aux Montréalais des milieux de vie dynamiques où tous peuvent cohabiter. Ce projet d'habitation témoigne également de notre volonté de revaloriser et de réaménager le territoire pour que des citoyens continuent de choisir Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous somme heureux de lancer le début de la construction de la Coop MIL. Cette réalisation émane du milieu et répond, tout comme la Coopérative de solidarité Le Suroit de Montréal, inaugurée dernièrement, à des besoins importants en matière d'habitation sociale pour les familles dans un quartier en pleine transformation. Ce projet, situé sur le Campus MIL, permettra à des dizaines de jeunes familles et de personnes seules de s'implanter ou de rester en ville. Il est un bel exemple de notre vision pour des quartiers mixtes, plus inclusifs. Nous avons devant nous les résultats concrets de notre stratégie de 12 000 logements sociaux et abordables. »

Benoit Dorais, vice-président du conseil exécutif, responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques au comité exécutif et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest

« Les projets de logements sociaux vont bien au-delà du logement abordable, en créant un milieu de vie diversifié et dynamique qui, en plus de revitaliser en profondeur un secteur, redonne du pouvoir aux résidentes et aux résidents. Dorénavant, ils seront retirés du marché spéculatif privé et pourront gérer à leur guise leurs destinées immobilières. Ce genre de projet change définitivement et positivement la vie de celles et ceux qui y vivront. Il en faudrait beaucoup plus à Montréal. »

Robert Manningham, directeur général, Atelier Habitation Montréal

« Depuis 2017, les membres-fondateurs de la Coop MIL se sont investis pour mettre sur pied une coopérative d'habitation multigénérationnelle. Cinq ans plus tard, nous sommes fiers et reconnaissants de la collaboration de tous les partenaires ici présents. Nous voyons notre Coop comme un milieu de vie convivial qui assurera un sentiment d'appartenance au quartier. Nous souhaitons que notre communauté soit un vecteur de cohésion sociale qui contribuera, à sa mesure, à l'enrichissement de l'arrondissement d'Outremont. »

André Waquant, porte-parole de la Coopérative Milieu de l'île (Coop MIL)

« Le projet Coop MIL est né d'une initiative citoyenne, ce qui nous a permis, en tant qu'architectes, d'échanger directement avec les futurs occupants de l'immeuble pour concevoir avec eux un projet qui répond à leurs aspirations. Ce fut pour Pivot : coopérative d'architecture une expérience des plus riches, dont l'aboutissement est un projet qui équilibre intimité et convivialité aussi bien dans son rapport au quartier que dans ses espaces intérieurs. Ce résultat nous confirme l'importance du logement coopératif développé et géré par le secteur communautaire. »

Jean-Christophe Leblond, architecte co-responsable du projet, Pivot : Coopérative d'architecture

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

À propos d'Accès Logis Montréal

AccèsLogis Montréal découle de l'Entente-Cadre Réflexe Montréal, signée par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en décembre 2016, qui reconnaît le statut particulier de la métropole et prévoit le transfert à la Ville des budgets et de la responsabilité relatifs au développement de l'habitation. Pour en savoir plus visitez le https://montreal.ca/programmes/acceslogis-montreal .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et ministre responsable de la Stratégie maritime, 418 802-6833, [email protected]; Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884, [email protected]; Renseignements : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 2032, [email protected]; Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]