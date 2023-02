Programme AccèsLogis - L'Association des groupes de ressources techniques (AGRTQ) rétablit les faits

MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques (AGRTQ) souhaite rectifier quelques faits suite à la chronique parue lundi dernier dans La Presse (Des « centaines de millions » gelés à Québec), dans laquelle la fin du programme AccèsLogis est officiellement annoncée.

En ces temps de crise, le Québec entier est mobilisé, ayant pour objectif commun d'accélérer la réalisation de logements communautaires et sociaux. Les besoins sont énormes, tout le monde en est conscient. Depuis des années, l'AGRTQ travaille à l'amélioration des programmes et à la réduction des délais. Malheureusement, des obstacles de toutes sortes continuent de freiner la réalisation des projets et causent de sérieux retards.

« Les groupes de ressources techniques sont les premiers impactés par l'augmentation des délais de réalisation des projets. Nous travaillons déjà en concertation avec la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour accélérer la cadence de livraison. Mentionnons toutefois qu'en raison des nombreuses contraintes administratives et règlementaires, réaliser l'ensemble des étapes d'un projet en habitation communautaire dans un délai d'un an, c'est irréaliste » - note Ambroise Henry, Président de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, qui évalue le délai de réalisation présentement à un minimum de 3 ans.

Des faits doivent être rectifiés.

AccèsLogis est un programme qui a fait ses preuves. C'est par le biais de ce programme que, dans les 25 dernières années, le parc de logements communautaires et sociaux du Québec s'est agrandi de 37 000 unités, notamment avec l'accompagnement des GRT.

La grande valeur d'AccèsLogis est qu'il est entièrement dédié à l'habitation communautaire et qu'il permet de répondre à des besoins spécifiques qui vont au-delà de l'abordabilité. «Si la cadence de construction a ralenti dans les dernières années, c'est d'abord et avant tout en raison d'un financement déficient. Si des millions de dollars dorment dans les coffres, c'est parce que la contribution du programme, qui devrait être de 50% des coûts réels de réalisation, n'en couvre présentement qu'en moyenne 32%.» explique Éric Cimon, directeur général de l'AGRTQ.

Il est aussi important de souligner que ce sont les OSBL, les coopératives et les offices d'habitation qui reçoivent les subventions du programme AccèsLogis. Les GRT accompagnent ces groupes et sont rémunérés en fonction des normes prévues par le programme pour remplir leur mission.

L'annonce du remplacement d'AccèsLogis par le Programme habitation abordable Québec (PHAQ) est inquiétante. « Le PHAQ, dans sa version actuelle, est un outil supplémentaire pour réaliser des projets, mais des améliorations sont requises pour répondre aux besoins des personnes et des familles les moins nanties et les plus vulnérables. De plus, le PHAQ met en compétition les promoteurs privés à but lucratif et les organismes communautaires, ce qui est contreproductif si l'on veut assurer la pérennité de l'abordabilité », mentionne Éric Cimon.

Finalement, nous déplorons que les groupes de ressources techniques soient considérés comme un facteur de ralentissement pour la réalisation des projets alors que plusieurs aspects sont hors de notre contrôle. Le gouvernement devrait travailler avec les GRT et l'ensemble des acteurs afin de lever les obstacles et permettre de répondre adéquatement aux besoins des dizaines de milliers de ménages qui attendent un logement adéquat.

Qui sommes-nous?

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les Groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu.

Renseignements: Cynthia Gélinas, responsable des communications, 514-962-9035, [email protected]