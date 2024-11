Programmation hivernale 2024-2025 au centre-ville - La saison hivernale promet d'être inoubliable grâce à une programmation diversifiée et accessible

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie, en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles, les SDC Montréal centre-ville et du Vieux-Montréal, ainsi que Tourisme Montréal et le groupe Multicolore, donnent le coup d'envoi de la programmation hivernale 2024-2025. La population montréalaise et les gens de passage sont invités à célébrer l'hiver en profitant d'une multitude d'activités festives et lumineuses, au cœur du centre-ville.

Pendant la saison froide, le centre-ville se transforme en un espace dynamique et accueillant, offrant des activités culturelles et sportives qui soutiennent la vitalité économique et culturelle de la métropole. Montréal, Ville-Marie et leurs partenaires visent à faire de l'hiver une saison aussi attrayante que l'été, en mettant en valeur notre nordicité et les richesses hivernales.

Vivre notre nordicité à travers une programmation culturelle exceptionnelle

L'hiver montréalais sera lumineux et festif cette année, animé d'une programmation culturelle riche, humaine, accessible, gratuite, diversifiée et innovante. Le centre-ville de Montréal sera le cœur battant de cette saison et toute la population est conviée à venir profiter de Lumino et de sa trentaine d'œuvres participatives, contemplatives et lumineuses, du 28 novembre 2024 au 9 mars 2025, ainsi que de la foule d'activités à la patinoire de l'esplanade Tranquille, dès la fin novembre.

En janvier, les Glissades Gamelin, à la place Émilie-Gamelin, profiteront d'un site complètement repensé qui permettra à la population de pratiquer gratuitement des sports de glisse. Une belle surprise attend aussi les familles pour cette 2e année. Ces initiatives sont des productions du Partenariat du Quartier des spectacles.

Un temps des Fêtes grandiose, culminant avec les festivités du 31 décembre

Un appel à projets extraordinaire a permis de sélectionner six activités festives qui animeront Montréal pendant le temps des Fêtes, dont un spectacle du 31 décembre organisé par le Festival Igloo. Ce grand événement du Nouvel An se tiendra sur le quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal. Au programme du 31 décembre : des concerts gratuits de 20 h à 2 h et un spectaculaire feu d'artifice juste avant le décompte du Nouvel An, précédé d'une prestation multimédia.

La place Jacques-Cartier s'animera, pour sa part, du 29 au 31 décembre avec Montréal Festif, produit par Aire commune. Profitez de concerts extérieurs gratuits, d'aménagements thématiques et d'activités familiales en journée. La synergie entre l'événement signature du 31 décembre et les festivités sur la place Jacques-Cartier transformera le Vieux-Montréal en un pôle des Fêtes pour célébrer la fin de l'année.

Plusieurs autres activités feront briller le centre-ville et divers lieux de la ville durant la saison des Fêtes.

L'arrondissement de Ville-Marie invite la population à profiter de l'hiver!

Quatre fêtes de quartier sous le thème Célébrons l'hiver! proposeront musique, animation et chocolats chauds. Des patinoires extérieures, dont la patinoire réfrigérée du square Cabot, seront également animées lors de six soirées de Patin sous les étoiles. Plusieurs autres activités seront accessibles gratuitement : glissades, planche à neige, ski de fond, yoga neige, etc. La place du Village vous attend aussi, avec de nouveaux aménagements hivernaux et une programmation événementielle créée sur mesure avec des partenaires du milieu.

L'hiver, le décor change, mais le plaisir continue, avec Tourisme Montréal

Tourisme Montréal présente sa nouvelle campagne marketing visant à mettre de l'avant l'hiver montréalais sur la scène internationale. La vidéo, notamment diffusée en France, aux États-Unis et au Mexique, illustre le concept de l'hiver montréalais : un décor en constante évolution, où l'esprit festif des Montréalaises et des Montréalais reste intact. La neige, bien que présente, n'est pas le protagoniste ; elle s'intègre dans une multitude d'activités, qu'elles soient intérieures ou extérieures. À travers cette campagne, Tourisme Montréal démontre que chaque journée à Montréal est une nouvelle occasion de célébrer la magie de la saison.

Pour visionner la vidéo de campagne : https://we.tl/t-NPwIGcayru

Citations

« C'est avec fierté que nous dévoilons cette programmation hivernale, une célébration de la nordicité montréalaise et de l'esprit festif unique à notre ville. Cet hiver, grâce à une série d'activités gratuites, nous invitons les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les nombreux touristes à redécouvrir le centre-ville, qui sera illuminé et animé. Nous souhaitons que Montréal soit aussi attrayante l'hiver que l'été, en célébrant notre nordicité et en embrassant pleinement cette saison. Cet hiver, l'animation battra son plein au centre-ville, offrant un accès privilégié à notre culture vivante et accessible. »

- Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Nous sommes très heureux de voir l'effervescence d'activités hivernales gratuites au Quartier des spectacles et au centre-ville! Cet hiver, Lumino offrira une expérience renouvelée, unique et lumineuse, sur un territoire élargi, alors que la patinoire de l'esplanade Tranquille et les Glissades Gamelin permettront aux familles et aux visiteurs de pratiquer des sports d'hiver en milieu urbain. Toutes ces initiatives contribuent à faire du Quartier des spectacles un lieu d'attraction hivernale majeur pour la population montréalaise et les visiteurs. »

- Monique Simard, présidente du c.a. du Partenariat du Quartier des spectacles

« Montréal centre-ville est fier d'organiser le 72e Défilé du père Noël et de soutenir le 4e Grand Marché de Noël de Montréal, le Festival Noël dans le Parc et Luminothérapie. Cet hiver, le centre-ville de Montréal brillera comme jamais grâce à l'illumination spectaculaire de ses places publiques, notamment les squares Phillips, Victoria, Dorchester, ainsi que la place Jean-Paul-Riopelle et l'avenue McGill College. Nous sommes ravis de contribuer à une programmation qui, en plus d'apporter chaleur et magie, soutient activement nos commerçants en offrant aux Montréalaises, aux Montréalais et aux visiteurs une expérience inoubliable. Ensemble, nous transformons le centre-ville en une destination hivernale unique, mettant en valeur le talent et l'énergie de la métropole. »

- Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville

« Le Vieux-Montréal sera un pôle des Fêtes incontournable cette année ! Pendant tout le mois de décembre, le quartier historique revêtira son manteau féérique et offrira une panoplie d'occasions festives uniques aux visiteurs, en plus d'une trentaine de lieux illuminés. Concerts, activités culturelles, programmation extérieure, rallyes des Fêtes, visites historiques, décors scintillants, aires de repos hivernales et vitrines féériques : autant d'occasions de s'émerveiller et de se rassembler, notamment autour des festivités officielles de fin d'année ! La SDC Vieux-Montréal est heureuse de prendre part au regroupement de partenaires de qualité œuvrant à dynamiser la période des Fêtes de la métropole. »

- Mario Lafrance, directeur général de la SDC Vieux-Montréal

« Tourisme Montréal se consacre pleinement à la promotion de notre métropole comme une destination hivernale urbaine de calibre international. En soutenant financièrement une multitude de festivals et d'événements vibrants tout au long des mois d'hiver, nous contribuons à des expériences uniques qui attirent les visiteurs. Cette approche favorise également une dispersion des flux touristiques dans le temps, en accord avec notre stratégie de destination harmonieuse. Ensemble, faisons de l'hiver à Montréal une célébration, alignée à l'art de vivre qui nous caractérise. »

- Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal

« C'est un réel plaisir de voir Igloofest participer aux festivités du Nouvel An afin de célébrer le dynamisme et la diversité de notre ville. Nous avons conçu une programmation unique, qui met en lumière l'essence musicale québécoise et qui permettra aux citoyennes, aux citoyens et aux visiteurs de tous âges de vivre un réveillon mémorable, marqué par la magie de l'hiver. En cette période de rassemblements, nous invitons tous et chacun à venir profiter des activités gratuites et des moments festifs que nous préparons avec soin. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer aux célébrations en amenant l'expérience et la signature d'Igloofest encore plus loin cette année. »

- Pascal Lefebvre, cofondateur d'Igloofest et président de Multicolore

Consultez la fiche de programmation en pièce jointe.

