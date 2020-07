Programmation culturelle - Profitez de l'été pour redécouvrir votre ville

MONTRÉAL, le 31 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière de s'associer à Radio-Canada et à sa plateforme mobile OHdio, afin d'offrir une expérience culturelle et sensorielle inédite par l'entremise d'une série de balados gratuits et disponibles en tout temps, à compter du 31 juillet.

Au cours des prochains mois, les Montréalaises et les Montréalais pourront parcourir les Voies actives sécuritaires (VAS) et découvrir leur ville sous de nouveaux angles grâce à la plateforme mobile OHdio. Une trentaine d'artistes et d'organismes y présenteront plus d'une cinquantaine d'oeuvres qui racontent la ville au moyen d'expériences sonores, de parcours historiques, de portraits sociaux, d'entrevues et de capsules de découvertes sur la nature urbaine, entre autres.

Carte interactive et parcours culturels

En plus des nombreux balados, une carte interactive sera accessible sur le site web de la Ville de Montréal dès le 31 juillet, pour repérer la multitude d'activités culturelles en cours. Cette carte sera évolutive et bonifiée en continu au fil des semaines. Elle informera la population et accompagnera les amateurs d'expériences culturelles dans la redécouverte de leurs quartiers.

De plus, à compter du mois d'août, des œuvres et des installations artistiques et numériques seront ajoutées dans les secteurs connexes aux VAS afin de dynamiser les quartiers, permettant aux Montréalaises et aux Montréalais d'être touristes dans leur propre ville cet été.

« Je suis heureuse de voir cette programmation culturelle exceptionnelle se déployer dans les Voies actives sécuritaires, de même que sur l'ensemble du territoire montréalais. L'objectif est d'offrir à la population montréalaise une foule d'expériences artistiques, ludiques et créatives, qui ponctueront leurs trajets ou qui guideront leurs sorties », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à la vie culturelle montréalaise par l'intermédiaire de l'Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications, dont la contribution gouvernementale s'élève à près de 26 M$ pour l'année 2020. De ce financement, 275 000 $ sont consacrés exclusivement à la programmation des Voies actives sécuritaires de Montréal. Ces sommes versées contribuent à faire rayonner la culture de la métropole. Je salue l'engagement de la Ville de Montréal, puisque son soutien est essentiel à la préservation de la vitalité artistique montréalaise dont nous sommes fiers », a souligné la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Partenariat culturel

Cette programmation estivale est aussi le fruit d'une collaboration avec les nombreux partenaires de la Ville, dont le Quartier des spectacles, Montréal en histoires, MEM- Centre des mémoires montréalaises, Espace pour la vie, la TOHU, les Concerts Campbell, les arrondissements de Montréal, ainsi que le Conseil des arts de Montréal.

« Au gré de leurs pas, les visiteurs auront droit à des moments de découverte, d'apprentissage et d'émerveillement, dans différents quartiers de la métropole. Je suis enchantée par les propositions et j'ai hâte de participer à ces expériences, qui permettront de s'approprier l'architecture et l'histoire montréalaise, à travers la poésie et la musique et l'activité physique. Ces initiatives permettront également de soutenir le milieu culturel qui a été fragilisé par la pandémie », a mentionné la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

Les appels à projets sont sous la responsabilité du Service de la culture en collaboration avec le Service du développement économique. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 et de l'entente Réflexe Montréal, conclues entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

