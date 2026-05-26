Programmation culturelle estivale - Un été vivant au Théâtre de Verdure : découvrez la programmation 2026 !

MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - Cet été, laissez-vous emporter par la richesse de la programmation du Théâtre de Verdure, véritable cœur culturel de Montréal niché au parc La Fontaine. L'amphithéâtre extérieur de 2 000 places convie la population à vivre une expérience artistique riche et rassembleuse, dans un cadre naturel exceptionnel.

Une programmation foisonnante et gratuite, tout l'été !

Théatre de Verdure (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Du 11 juin au 26 août, le public est invité à profiter des 39 soirées culturelles gratuites présentées sous les étoiles. Entre danses sous toutes ses formes, musiques aux influences multiples, cirque contemporain et cinéma en plein air, la scène du Théâtre de Verdure se transforme en un espace vivant de découvertes et de rencontres. Accessible et diversifiée, la programmation met en lumière la création montréalaise, tout comme les cultures d'ailleurs, dans un esprit de partage et d'ouverture sur le monde.

Des partenariats pour aller plus loin

Chaque été, le Théâtre de Verdure s'associe à des organismes culturels, permettant à un public varié de découvrir de nouveaux artistes. Cette année, des soirées spéciales seront coprésentées avec Vues d'Afriques, Les Francos de Montréal, le Consulat général de France à Montréal et le Championnat international de Lindy Hop.

La programmation complète, les modalités de réservation pour les événements avec billets et tous les détails pratiques sont disponibles en ligne : Théâtre de Verdure du parc La Fontaine de Montréal | Ville de Montréal

Les grands rendez-vous de la saison 2026

Spectacle d'ouverture en chanson avec Émile Proulx-Cloutier

Ma main au feu | jeudi 11 juin à 20 h 30

Pour ouvrir la saison estivale 2026, le Théâtre de Verdure accueille Émile Proulx‑Cloutier, l'un des auteurs‑compositeurs‑interprètes les plus marquants de sa génération. Dans Ma main au feu, il présente les nouvelles chansons de son album du même nom, en plus de revisiter plusieurs pièces phares de son répertoire, reconnues pour leur poésie, leur intensité et leur finesse musicale.

Présenté en collaboration avec les Concerts Campbell, ce spectacle donnera un avant-goût de leur programmation estivale, qui sera dévoilée sous peu!

GRATUIT AVEC RÉSERVATION - Billets disponibles dès le jeudi 28 mai 2026 à midi

Réservation en ligne : https://montreal.ca/lieux/theatre-de-verdure

Danse

Les 18 juin, 2, 16 et 23 juillet, ainsi que les 6 et 13 août

Fidèle à sa signature, le Théâtre de Verdure place une fois de plus la danse au centre de sa programmation, en offrant un panorama impressionnant d'esthétiques et d'influences. Le public pourra découvrir ou redécouvrir des œuvres marquantes de Virginie Brunelle (Sans quoi nous crèverons), de Guillaume Côté (Burn Baby, Burn) et de Andrea Pena (6,58 : Manifesto), ainsi que des propositions vibrantes issues des danses urbaines, du swing, du flamenco, des traditions colombiennes et de la création contemporaine. La diversité des corps, des langages et des récits témoigne d'une vision artistique tournée vers le monde.

Cirque

Le grand cabaret du Chat Bleu : cirque et autres curiosités | samedi 13 juin à 21 h

Un univers carnavalesque et immersif où acrobaties spectaculaires, personnages en échasses, musique et surprises se rencontrent dans une ambiance festive et décontractée. Conçu sur mesure pour le Théâtre de Verdure, ce cabaret signé par trois collectifs montréalais célèbre avec audace, humour et poésie toute la richesse du cirque contemporain, en étroite proximité avec le public.

Théâtre

Clémence, des fleurs d'enfants pour grandes personnes | mardi 28 juillet à 21 h

Théâtre musical poétique et délicat qui célèbre l'œuvre et l'héritage de Clémence DesRochers, bien au‑delà de l'humour. Portée par des textes originaux, des chansons emblématiques et des personnages inoubliables, cette création du Théâtre de l'Œil Ouvert rend hommage à la force de la parole, à la sensibilité et à la grande humanité d'une figure marquante de la culture québécoise.

Musique

La musique occupe une place centrale tout au long de la saison, en proposant un éventail de styles qui va du classique au jazz, de la chanson en passant par le R&B, la musique brésilienne, le folk et des formes plus expérimentales et improvisées.

Parmi les rendez‑vous à ne pas manquer, mentionnons Rau_Ze et son univers R&B et néo‑soul, l'Orchestre national de jazz et la compositrice et pianiste Marianne Trudel, ainsi que l'Orchestre de la francophonie. Le public pourra également vibrer aux sonorités afro‑latines du Latin Jazz Project de Rachel Therrien et découvrir Alex Burger dans le cadre du projet spécial country Un coin du ciel, en compagnie de Fred Fortin, Mara Tremblay et Stephen Faulkner.

Nouveautés 2026 : des spectacles pensés pour les familles

Cette année, le Théâtre de Verdure propose deux spectacles spécialement destinés aux enfants et aux familles, présentés à 19 h, afin de mieux s'adapter au rythme des plus jeunes et de favoriser la participation des familles.

Chants de vacances | samedi 27 juin à 19 h

Figure incontournable de la scène musicale jeunesse, Henri Godon présente un tout nouveau spectacle aux sonorités festives et intelligentes. Avec Chants de vacances, il entraîne les enfants dans un joyeux périple musical, porté par des textes créatifs et des arrangements soignés, qui sauront aussi charmer les parents. Une invitation à chanter, à bouger et à célébrer l'été en famille.

Le carnaval de l'OSM | samedi 8 août à 19 h

L'orchestre symphonique de Montréal invite les familles à une rencontre ludique et immersive avec la musique symphonique. Sous la direction de Rafael Payare, ce spectacle festif donne vie à une joyeuse galerie d'insectes à travers l'œuvre du compositeur québécois Maxime Goulet, pour une découverte musicale amusante et inoubliable sous les étoiles.

GRATUIT AVEC RÉSERVATION - Billets disponibles dès le samedi 25 juillet 2026 à midi

Réservation en ligne : https://montreal.ca/lieux/theatre-de-verdure

Cinéma

Très attendues, les soirées cinéma en plein air reviennent en collaboration avec Cinémania, le Festival international du film sur l'art (FIFA), Vues d'Afrique et le Groupe Intervention Vidéo (GIV). Fictions, documentaires et courts métrages, dont des œuvres primées et engagées, offrent des regards sensibles sur les grandes questions sociales, culturelles et identitaires de notre époque. Sous les étoiles, le Théâtre de Verdure devient ainsi un lieu privilégié de découverte et de réflexion, où le septième art rencontre l'espace public dans une ambiance conviviale et rassembleuse.

« Chaque été, le Théâtre de Verdure devient un lieu de rencontre singulier où la culture se vit autrement, à ciel ouvert. La programmation gratuite illustre bien la vitalité de la création montréalaise et l'ouverture de notre métropole sur les cultures du monde. C'est une belle invitation à profiter des soirées d'été, à se rassembler et à se laisser surprendre par des propositions artistiques variées, pour vivre des moments uniques au cœur du parc La Fontaine », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française, Andréanne Moreau.

Situé au cœur du parc La Fontaine, le Théâtre de Verdure s'inscrit aussi dans un cadre propice aux plaisirs d'été. Avant ou après les spectacles, le public peut prolonger l'expérience en profitant des belles soirées, que ce soit pour savourer une crème glacée, partager un repas ou sortir en famille ou entre amis au Robin des Bois, installé dans le chalet du parc La Fontaine.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]