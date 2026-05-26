/R E P R I S E -- Avis aux médias - Signature du Livre d'or de la Ville de Montréal par les championnes de la Victoire de Montréal/

MONTRÉAL, le 25 mai 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et représentants des médias à une séance de prises d'images à l'occasion d'un événement protocolaire soulignant la victoire historique de la Victoire de Montréal.

Pour l'occasion, les joueuses de l'équipe, qui ont remporté la Coupe Walter pour la toute première fois de leur histoire, seront reçues à l'hôtel de ville et procéderont à la signature du Livre d'or de la Ville de Montréal, aux côtés de la Coupe Walter.

Date : Mardi 26 mai 2026 Heure : 11 h Lieu : Hôtel de ville (Hall d'honneur)

275, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1C6

Les journalistes qui souhaitent participer sont invités à confirmer leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]