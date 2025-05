Programmation culturelle estivale - Théâtre de Verdure : l'été 2025 promet une programmation vibrante

MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - Cet été, la Ville de Montréal invite la population à se laisser emporter par le charme du spectacle vivant au Théâtre de Verdure : véritable cœur culturel de Montréal niché au parc La Fontaine. Après trois saisons mémorables, marquées par des artistes exceptionnels et un public fidèle, le Théâtre revient cette année avec une programmation riche, pensée pour refléter la diversité et l'énergie de la métropole.

Théâtre de Verdure (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Une programmation éclectique et gratuite

Du 4 juin au 24 août, 39 soirées feront rayonner les arts sous les étoiles. Danse, cirque, musique, improvisation, opéra et cinéma s'invitent sur la scène unique du Théâtre de Verdure, le tout offert gratuitement.

Des partenariats pour aller plus loin

Chaque été, le Théâtre de Verdure s'associe à des organismes culturels, permettant à un public varié de découvrir de nouveaux artistes. Cette année, des soirées spéciales seront coprésentées avec : MUTEK, Suoni per il Popolo, le Festival Forró Brésil, Cinéma sous les étoiles et le Festival TransAmériques, avec qui la Ville aura le plaisir de présenter le premier spectacle de la saison.

Cet été, Montréal célèbre la diversité et le talent sous les étoiles et en plein air. La Ville invite la population en grand nombre à se laisser surprendre !

Découvrez la programmation complète du Théâtre de Verdure en ligne !

Un aperçu des temps forts de la programmation 2025

Spectacle d'ouverture en collaboration avec le FTA - Festival TransAmériques

C la vie du chorégraphe burkinabè Serge Aimé Coulibaly | Danse contemporaine

Mercredi 4 juin 2025 et jeudi 5 juin à 21 h (entrée libre)

Huit interprètes du fameux Faso Danse Théâtre défilent, se toisent, s'affrontent, les pieds sur ce soleil brûlant. Le chorégraphe burkinabè Serge Aimé Coulibaly, géant de la création africaine, s'inspire des traditions Wara et Sénoufo autant que des carnavals d'Occident. Sa nouvelle danse de fête souffle une rage de vivre.

Danse

Les 4, 5 et 13 juin, les 3, 11, 16 et 23 juillet, ainsi que les 13, 23 et 24 août

Étant la seule scène montréalaise pouvant accueillir des spectacles de danse d'envergure en extérieur, le Théâtre de Verdure offre une plateforme exceptionnelle pour célébrer cet art sous les étoiles. Dix soirées lui sont entièrement consacrées, avec des performances grandioses des Grands Ballets Canadiens, de la légendaire Margie Gillis, du puissant Serge Aimé Coulibaly ainsi que PPS Danse avec Danse Lhasa Danse. Une diversité de styles s'invite sur scène, du swing enflammé (Swing Riot) à la danse urbaine contemporaine (Tentacle Tribe), en passant par le flamenco et la gigue (L'écho de racines) ou encore le forró du Brésil (Festival Forró Brésil).

Les Quatre Tempéraments & Désir | samedi 23 et dimanche 24 août à 20 h 30

Les Grands Ballets Canadiens, sous la direction d'Ivan Cavallari, présentent un programme double puissant aux contrastes saisissants.

Les Quatre Tempéraments de George Balanchine, un ballet néo-classique à la structure rigoureuse portée par Paul Hindemith.

Désir de James Kudelka, où sept couples s'abandonnent aux valses enivrantes de Prokofiev, entre passion et maîtrise.

GRATUIT AVEC RÉSERVATION - Billets disponibles dès le samedi 9 août 2025 à midi

Réservation en ligne : montreal.ca/lieux/theatre-de-verdure

Cirque

Labo | mercredi 18 juin à 21 h

Labo, imaginé par Sylvain Bouillere, fusionne cirque et théâtre physique pour explorer la conscience collective à travers les mouvements synchronisés de sept artistes en tenues uniformes, entre dystopie orwellienne et poésie ludique.

Théâtre

La LNI s'attaque aux classiques | mercredi 9 juillet à 21 h

Comment improviser à la manière de Réjean Ducharme ? Les artistes du Théâtre de la LNI parviendront-ils à créer en direct une œuvre qui vous donnera l'impression de découvrir la pièce perdue et retrouvée de l'illustre dramaturge ?

Musique

Still Kankan dans le parc La Fontaine | vendredi 20 juin à 20 h 30

FouKi célèbre un retour aux sources avec un spectacle vibrant et festif, véritable ode au « Plato Hess », ce lieu d'inspiration et de création qui l'accompagne depuis ses débuts. Accompagné de QuietMike, de la Zayteam et d'invité(e)s surprises, il vous entraînera, entre ses nouveaux morceaux, medleys et free-styles, dans une atmosphère à la fois décontractée et électrisante.

GRATUIT AVEC RÉSERVATION - Billets disponibles le vendredi 6 juin 2025 à midi

Réservation en ligne : montreal.ca/lieux/theatre-de-verdure

Roots | mercredi 6 août à 20 h

La lauréate de deux prix JUNO Dominique Fils-Aimé vous transporte dans l'univers intime de son album Our Roots Run Deep, mêlant jazz, poésie et émotion profonde. Son timbre envoûtant et sa connexion unique avec son public promettent une soirée réconfortante et immersive.

Cinéma

Une projection par semaine

Les cinéphiles pourront savourer des fictions à ne pas manquer, telles que Bergers et Nos Belles-Sœurs, ainsi qu'une sélection de documentaires percutants en partenariat avec Cinéma sous les étoiles, dont le remarquable No Other Land. Enfin, une soirée exceptionnelle dédiée au cinéma d'animation, en collaboration avec la Cinémathèque québécoise, promet une immersion dans la créativité et l'innovation du septième art.

Accès

Comme les éditions précédentes, les places sont sous la formule admission générale, premier arrivé, premier servi. Il est recommandé d'arriver tôt afin de s'installer confortablement avec son pique-nique et plonger dans une ambiance estivale chaleureuse. Seules exceptions : le spectacle de FouKi, le 20 juin, et les Grands Ballets Canadiens, les 23 et 24 août. Pour ces spectacles, il faudra réserver un billet gratuit en ligne, 2 semaines avant l'événement, pour garantir une expérience optimale.

« Le Théâtre de Verdure incarne l'esprit culturel de Montréal : un lieu de rencontre unique où citoyennes, citoyens, artistes, visiteuses et visiteurs partagent des moments inoubliables sous les étoiles. À travers une programmation riche et accessible à toutes et tous, il célèbre la diversité artistique et invite le public à vivre pleinement la créativité de notre ville. Véritable écrin de poésie et de performance, il transforme chaque soirée en une expérience vibrante où l'art se mêle au quotidien, gratuitement et en plein air », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

