Programmation culturelle estivale - Cet été, les Concerts Campbell fêtent leurs 100 ans avec une programmation riche et diversifiée

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Depuis maintenant 100 ans, Montréal vibre au rythme des concerts dans les parcs grâce aux Concerts Campbell. Si la programmation a évolué à travers les époques, elle a toujours su rassembler la population montréalaise depuis 1924. Découvrez la programmation 2024 !

Michel Rivard - Crédit photo : Marc-Étienne Mongrain (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Crédit photo : Sarah Latulippe (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

« Depuis un siècle, grâce à la vision d'un mécène important, les Concerts Campbell offrent, chaque été, une programmation rassembleuse dans les parcs de Montréal. Créés à une époque où la culture était réservée aux classes sociales les plus aisées, les Concerts Campbell ont été l'une des premières initiatives pour démocratiser la culture. Monsieur Charles S. Campbell a souhaité offrir à toutes les Montréalaises et Montréalais la chance de découvrir la musique gratuitement dans les parcs et nous sommes fiers de perpétuer cet héritage musical et de célébrer ce centenaire, un engagement continu envers l'accessibilité et la diversité artistique. Rejoignez-nous pour célébrer ensemble un siècle de musique, d'art et de passion aux Concerts Campbell », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

Pour lancer sa programmation 2024, à ne pas manquer :

Le tour du bloc de Michel Rivard

Mercredi 26 juin à 20 h 30 (réservation obligatoire)

Théâtre de Verdure - Parc La Fontaine

Avec le spectacle Le tour du bloc, Michel Rivard célèbre 50 ans de carrière et interprétera 15 de ses chansons les plus marquantes. Récipiendaire du Félix « Spectacle de l'année » aux Galas de l'ADISQ 2023, ce spectacle prend la forme d'une promenade imaginaire, poétique et souriante. L'auteur-compositeur-interprète sera entourée de 12 musiciens et choristes pour l'occasion.

Dès votre arrivée au parc La Fontaine, vous serez accueillis par la Fanfare de l'Île. Formé durant la pandémie, ce groupe de fantastiques musiciennes et musiciens saura faire vibrer le parc avec leur musique aux influences de swing, de jazz de La Nouvelle-Orléans et de blues.

Les fanfares à l'honneur dans les parcs

Pour cette année spéciale célébrant le centième anniversaire, chaque concert sera précédé d'une fanfare faisant ainsi un clin d'œil historique. À l'origine, ce sont des fanfares militaires qui étaient présentées en majeure partie lors des Concerts Campbell. Durant tout l'été, préparez-vous à découvrir des fanfares tout aussi différentes qu'étonnantes, telles que le Burning BRASs Band avec ses arrangements de musiques pop internationales, le Sumak Brass Band et son ambiance festive des Balkans et sans oublier des fanfares telles que le Swing tonique Jazz band.

Une programmation haute en couleurs, à notre image !

En musique classique, l'Orchestre Métropolitain viendra souligner le 100e anniversaire des Concerts Campbell au Théâtre de Verdure en faisant revivre au public la belle époque des kiosques à musique dans les parcs.

En chanson et musique pop, de jeunes étoiles montantes seront de la partie. Alphonse Bisaillon, virtuose du piano qui allie la fougue d'un Robert Charlebois à la gaminerie d'un Boris Vian, et Valence, qui propose des chansons indie-pop où se dévoile un univers poétique teinté de nostalgie et de romance.

En rap, deux artistes révélation Radio-Canada 2023 seront à l'honneur. L'artiste d'origine haïtienne Waahli construit une musique sur un alliage de sonorités actuelles, d'influences afro-caribéennes et de rythmes ancestraux puissants. L'artiste Wendat-Guinéen multi-instrumentiste, Joseph Sarenhes propose une brillante fusion de rap, de rock et de R&B incluant des sonorités traditionnelles autochtones et africaines. En jazz et blues, Angelique Francis, gagnante du prix JUNO du meilleur album blues en 2023, saura envoûter le public avec sa voix énergique et enveloppante. Quant à elle, la jeune formation Justin Saladino Band viendra faire vibrer la scène par des élans vertigineux de guitares bien sentis.

Des musiques dites du monde alliant traditions et découvertes seront également au menu. Vous pourrez entendre des groupes tels que Bantü Salsa, avec sa fusion captivante de salsa africaine et de virtuosités vocales enrobées de groove et de jazz, sans oublier Ayrad et son alliage d'électro, de gipsy funk, de raï et de grooves latins endiablés. Aussi, le groupe Pappagroove puise à la source des racines de l'afrobeat, du funk et de la soul. Enfin, le groupe français Zar Electrik offre une rencontre unique aux influences musicales subsahariennes et électro pour une expérience ensorcelante.

Des spectacles événements composeront également cette programmation toute spéciale par la rencontre musique-cirque du projet Barka avec la musique du Gypsy Kumbia Orchestra ou de l'union de la danse et de la musique traditionnelle haïtienne avec l'ensemble Rara Soley et la troupe de danse Mapou Ginen.

L'accessibilité, un engagement durable

Depuis 1924, l'œuvre de la Succession Charles S. Campbell est un bel exemple de la démocratisation de la musique à Montréal. Charles S. Campbell est un Montréalais d'adoption, avocat prospère, qui réservait une surprise de taille à son décès. En plus de dons à des hôpitaux et à des œuvres de charité, il laissa une fortune administrée par le Trust Royal, dont une partie a permis l'acquisition de lots vacants transformés en terrains de jeux dans les quartiers populaires, ainsi que la présentation de concerts gratuits en plein air. La Ville de Montréal s'est associée à cette initiative pour l'accessibilité de la culture depuis les débuts des Concerts Campbell en 1924 et elle a maintenu ce gage d'accessibilité au fil du temps. Pour en connaître davantage sur Charles S. Campbell.

Consultez la programmation en ligne

Durée approximative des spectacles : 1 h 15

Places assises : Apportez vos chaises

La météo semble incertaine ? Consultez la page Facebook avant de vous déplacer !

