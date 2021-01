Programmation citoyenne : En prévision de la reprise des activités, l'Assemblée nationale lance un appel de projets!

QUÉBEC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale prépare la reprise des activités en lançant son appel de projets 2021-2022. Cette initiative, intimement liée à l'inauguration en 2019 du pavillon d'accueil, vise à diversifier la Programmation citoyenne et à faire connaître des projets qui gagneraient à être mis en lumière. Jusqu'au 12 mars prochain, les citoyennes et citoyens, les organismes sans but lucratif, les groupes communautaires, les établissements d'enseignement ou de recherche, les partenaires institutionnels de l'Assemblée nationale et les personnes désignées du Québec sont invités à ajouter leur couleur au Parlement en soumettant des propositions d'activités qui pourraient être organisées, dès que ce sera possible, à l'Assemblée nationale. Les activités sélectionnées feront l'objet d'un partenariat entre l'Assemblée et l'organisme quant à leur organisation et à leur promotion.

« C'est avec enthousiasme que l'Assemblée nationale lance son premier appel de projets lié à la Programmation citoyenne. J'invite les citoyennes et les citoyens ainsi que les organismes de l'ensemble du Québec à proposer leurs idées afin que leur maison citoyenne soit réellement ouverte, vivante, expressive... et à l'image de la société qui la compose », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis. « Il s'agit d'une occasion unique de contribuer à la relance de nos activités citoyennes, de dynamiser le Parlement et d'y faire rayonner les initiatives émanant des quatre coins du Québec », a-t-il ajouté.

L'appel de projets se déroule du 18 janvier au 12 mars inclusivement et est ouvert aux citoyennes, aux citoyens et aux organismes du Québec. Les personnes et les organisations intéressées à soumettre des propositions peuvent connaître les critères de sélection ainsi que la procédure de dépôt en se rendant sur le site Web de l'Assemblée nationale au www.assnat.qc.ca/programmationcitoyenne.

À propos de la Programmation citoyenne

Lancée à l'automne 2019, la Programmation citoyenne est un calendrier annuel d'activités grand public qui vise à faire connaître l'institution, son rôle et sa mission. Par sa programmation, l'Assemblée nationale ouvre ses portes en encourageant les citoyennes et citoyens à prendre part au débat public. Plus spécifiquement, la Programmation encourage l'émergence et la relève et s'inscrit dans un partenariat entre le milieu et l'institution. Dans la dernière année, l'Assemblée nationale a notamment tenu sa fête citoyenne le 24 juin, l'exposition PAPAS, l'exposition Des Œuvres qui donnent des ailes au profit de la Fondation Maison Dauphine, ainsi que des activités organisées dans le cadre du Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ). Elle a également procédé à l'installation et à l'inauguration de l'œuvre d'art public éphémère Sommet de la montagne, en partenariat avec la Ville de Québec, EXMURO arts publics et l'artiste et illustrateur, Charles-Étienne Brochu.

Notez qu'en raison de la situation actuelle, l'Assemblée nationale évaluera les propositions dans le respect des règles sanitaires en vigueur. En ce sens, il est possible que les activités se déroulent en 2021 ou en 2022, selon l'évolution de la situation.

Source et renseignements

Laurie Gosselin-Bélanger

Conseillère en communication

Téléphone : 418 643-1992, poste 71093

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/