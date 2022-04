MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Transat A.T. inc., dont les dix membres ont été élus à l'assemblée générale et extraordinaire des actionnaires de la Société aujourd'hui, a été renouvelé au cours des 12 mois, avec l'arrivée de cinq nouveaux administrateurs et administratrices. Outre Mme Annick Guérard, nommée présidente et cheffe de la direction le 27 mai 2021, la Société a accueilli Mme Julie Tremblay et M. Daniel Desjardins qui ont rejoint le conseil le 1er janvier 2022, et Mme Valérie Chort et M. Stéphane Lefebvre qui le rejoignent aujourd'hui.

Le conseil d'administration de Transat est donc composé de M. Raymond Bachand, Mme Lucie Chabot, Mme Valérie Chort, M. Daniel Desjardins, Mme Annick Guérard, Mme Susan Kudzman, M. Stéphane Lefebvre, M. Ian Rae, M. Philippe Sureau et Mme Julie Tremblay.

« Ce sont tous et toutes des personnes extrêmement qualifiées, à la fois par leurs expériences de gestion et aussi par des connaissances approfondies dans des dimensions particulières nécessaires à la gouvernance d'une grande entreprise publique, a indiqué Raymond Bachand, président du conseil. Leurs forces et leurs compétences seront mises à contribution pour faciliter la mise en œuvre du plan stratégique de Transat aux côtés de l'équipe de direction et des employés de Transat. De plus, je suis heureux de souligner que le conseil d'administration de Transat est paritaire avec une représentation égale de femmes et d'hommes », a indiqué Raymond Bachand.

Les candidats et les candidates élus aujourd'hui étaient déjà membres du conseil d'administration, à l'exception de Mme Valérie Chort et M. Stéphane Lefebvre qui y siègeront à compter d'aujourd'hui.

Valérie Chort est vice-présidente, citoyenneté et développement durable de RBC et directrice générale de la Fondation RBC. Depuis 25 ans, elle aide les entreprises, les gouvernements et les organisations non gouvernementales à gérer de manière proactive les risques environnementaux et sociaux, et à créer de la valeur grâce à des stratégies ESG axées sur les objectifs. Avant de se joindre les rangs de RBC en 2015, Mme Chort a passé 14 ans chez Deloitte en tant que leader des Amériques pour le développement durable et le changement climatique et partenaire des services de risque d'entreprise. Elle a auparavant occupé des fonctions dans le domaine du conseil, de l'industrie et du gouvernement. Mme Chort est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en biochimie et d'un baccalauréat ès sciences appliquées en génie chimique de l'Université d'Ottawa.

Stéphane Lefebvre a été nommé président et chef de la direction du Cirque du Soleil en décembre 2021, après avoir occupé plusieurs postes de haute direction au sein de l'entreprise mondiale de divertissement, notamment ceux de chef de l'exploitation et de chef des finances. Il possède plus de 30 ans d'expérience en repositionnement stratégique et en gestion du changement, combinés à une expertise sur les marchés financiers canadiens et américains et sur la gouvernance d'entreprise. Auparavant, M. Lefebvre a été chef de la direction financière de CAE inc. où il a travaillé 20 ans. Il a commencé sa carrière en tant que comptable agréé chez Price Waterhouse, d'abord dans le domaine de l'audit, puis en tant que consultant, notamment en fusion et acquisition et insolvabilité. M. Lefebvre est membre de l'Ordre des comptables professionnels agrées du Canada et détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.

La Société tient à souligner la contribution des cinq membres du conseil qui n'ont pas sollicité de nouveau mandat, soit Jacques Simoneau, administrateur depuis 2000, Jean-Yves Leblanc depuis 2008, W. Brian Edwards depuis 2010, Louis-Marie Beaulieu depuis 2013 et Louise St-Pierre depuis 2017, et à les remercier sincèrement de leur soutien toutes ces années.

