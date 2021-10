Profession infirmière : la ministre Danielle McCann lance la modernisation de la formation collégiale

QUÉBEC, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annonce aujourd'hui la modernisation de la formation collégiale en soins infirmiers. Dès cet automne, le Ministère entreprend, avec ses partenaires, les travaux visant à convenir des objectifs d'actualisation de la formation en soins infirmiers. Cette modernisation nécessaire permettra de proposer des solutions concrètes et adaptées aux conditions de travail sur le terrain et d'augmenter l'attractivité de la formation.

Cette mesure fait suite, notamment, aux enjeux identifiés par le Groupe de travail national sur les effectifs en soins infirmiers, mis en place en mars 2021, par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. L'actualisation de la formation permettra d'enrichir et de mettre à jour les compétences des futurs diplômés et diplômées, leur permettant ainsi d'être mieux outillés pour exercer leur profession. Les travaux permettront également de réaffirmer la contribution du réseau collégial à la formation de diplômées et diplômés compétents.

Précisons que le Ministère sollicitera la collaboration des partenaires pour assurer une offre de formation garantissant une réponse adéquate aux besoins des milieux de la santé et tenant compte des enjeux de protection du public. Cette formation devra également tenir compte des besoins et intérêts des étudiantes et étudiants ainsi que de l'expertise à la disposition des établissements d'enseignement supérieurs. Parmi ces partenaires, citons notamment le MSSS et le RSSS, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, la Fédération des cégeps, les collèges et l'Office des professions du Québec.

Citations :

« Notre réseau d'enseignement supérieur a un rôle central à jouer pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre que nous vivons dans plusieurs secteurs. Je suis convaincue que la modernisation du programme de formation collégiale en soins infirmiers, combinée à la volonté gouvernementale d'améliorer les conditions et la qualité de vie au travail des employés du domaine, permettra d'attirer et de former toute une nouvelle génération de travailleuses et travailleurs de la santé, en leur fournissant une formation adaptée aux réels besoins du milieu. L'augmentation du nombre d'infirmières et d'infirmiers dans le Réseau de la santé et des services sociaux est une priorité pour notre gouvernement. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Cette mesure s'ajoute à ce que nous avons déjà annoncé pour les infirmières et infirmiers. C'est une action de plus qui permettra d'attirer de nouvelles ressources dans cette profession. Nous devons poser des gestes concrets pour notre réseau de santé. Je suis persuadé qu'avec cette nouvelle mesure, nous pourrons notamment outiller davantage les futurs diplômés et diplômées pour qu'ils puissent exercer adéquatement leur profession. C'est un pas de plus dans la bonne direction. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

