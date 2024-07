Produit Deschamps - Des saveurs d'antisyndicalisme

MONTRÉAL, le 20 juill. 2024 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) lance aujourd'hui un vaste mouvement en faveur de la réintégration immédiate de six travailleuses et travailleurs mis à la porte par Produits Deschamps dans une tentative de briser le syndicat en place, lequel a été accrédité en avril 2024 par le Tribunal administratif du travail (TAT). L'entreprise s'est départie de près de la moitié de ses travailleurs en quelques mois, dont leurs deux représentants élus, confiant ensuite l'ouvrage à des salarié-es d'une agence de placement de personnel. Les salarié-es de Produits Deschamps, entreprise située à Longueuil, sont tous issus de l'immigration.

Produits Deschamps est un important importateur de produits alimentaires latino-américain, qu'on retrouve notamment dans les commerces spécialisés en saveurs latines. C'est pourquoi quelques militantes et militants de la CSN ont choisi la Plaza Saint-Hubert pour mener une première opération de sensibilisation auprès de la clientèle des Produits Deschamps.

« L'antisyndicalisme n'a pas sa place au Québec, dénonce le secrétaire-trésorier du Conseil central de la Montérégie-CSN, Dany Chamberland. Ces travailleuses et travailleurs n'ont fait qu'exercer leurs droits en formant un syndicat. Aujourd'hui, on lance un signal très clair : en s'en prenant à ses 13 salarié-es, c'est un mouvement de 330 000 membres que Produits Deschamps trouvera sur son chemin ».

« Nous sommes convaincus que c'est possible de construire des relations de travail civilisées chez Produits Deschamps, poursuit le trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN) Michel Valiquette. Ça commence évidemment par les réintégrations des six salarié-es. En s'assoyant ensemble, nous saurons trouver le moyen d'assurer de bonnes conditions de travail, tout en permettant à l'entreprise de poursuivre sa croissance. »

« Notre plan de match prévoit plusieurs étapes, poursuit Dany Chamberland. Nous allons faire connaitre largement les agissements de la direction de Produits Deschamps. Notre souhait le plus cher, c'est que nous puissions rapidement voir les travailleurs être réintégrés et repartir à neuf pour établir de saines relations de travail ».

À propos

Les travailleuses et les travailleurs de Produits Deschamps sont membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du commerce-CSN, affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN) et au Conseil central de la Montérégie-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire. Elle prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, plus démocratique, plus équitable et plus durable.

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]