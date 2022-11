Productivité des entreprises manufacturières - Appui de 2,25 M$ à FilSpec pour l'automatisation et la robotisation de ses procédés

SHERBROOKE, QC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec octroient 2,25 millions de dollars à FilSpec pour l'acquisition d'équipements permettant l'automatisation et la robotisation de ses procédés de fabrication. Ce projet améliorera la productivité de l'usine de Sherbrooke et la qualité du produit fini, tout en limitant les besoins en main-d'œuvre et en réduisant les rebuts.

Le député de Richmond, M. André Bachand, au nom du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière accordée provient en parts égales du programme ESSOR, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement, et des fonds propres d'Investissement Québec, dans le cadre de l'initiative Productivité innovation.

« Nos entreprises doivent accélérer leur transformation numérique pour augmenter leur productivité. En misant sur l'innovation, la technologie et l'automatisation, FilSpec s'assure de demeurer compétitive. C'est exactement le virage que nos organisations doivent prendre pour rendre l'industrie manufacturière plus concurrentielle et générer de la richesse pour tout le Québec. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'innovation représente l'un des principaux moteurs de développement économique, et FilSpec l'a bien compris. L'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie permettra à l'usine de Sherbrooke de réaliser d'importants gains de productivité, essentiels à sa compétitivité et à sa croissance. »

André Bachand, député de Richmond

« L'automatisation et la robotisation sont deux solutions clés grâce auxquelles les entreprises manufacturières peuvent produire plus et mieux. L'équipe d'Investissement Québec, notamment par l'entremise de l'initiative Productivité innovation, est également présente en Estrie pour soutenir les entreprises comme FilSpec qui souhaitent accroître leur productivité. Nous sommes fiers d'accompagner l'entreprise et de contribuer à concrétiser cette acquisition d'équipements. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« L'implantation de ces nouveaux équipements nous permettra non seulement d'améliorer notre efficacité et d'accroître notre volume de production, mais également d'assurer la pérennité de notre entreprise et de créer de nouveaux postes. Nous sommes reconnaissants de cette occasion. Nous pourrons mieux répondre aux besoins de notre clientèle tout en offrant un milieu de travail évolutif et à la fine pointe de la technologie. »

Gilles Desmarais, propriétaire et président de FilSpec

Fondée en 2004, FilSpec s'est transformée au fil des années pour développer des fils hautement spécialisés. L'entreprise se démarque par sa capacité d'innover et de réinventer ses produits afin de pourvoir aux besoins d'un marché textile toujours plus complexe.

À partir de fibres naturelles, artificielles et synthétiques, FilSpec produit une grande variété de fils textiles techniques destinés aux fabricants des secteurs militaire, industriel et médical ainsi que du domaine de la protection des travailleurs.

Le programme ESSOR appuie, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

L'initiative Productivité innovation vise à propulser la compétitivité des entreprises d'ici et à accélérer leur croissance. L'objectif : que davantage d'entreprises misent sur l'innovation sous toutes ses formes et sur des technologies et procédés comme l'automatisation, la numérisation, la robotisation et les applications d'intelligence artificielle.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La Société offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

