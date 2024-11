Productions végétale et apicole - Le gouvernement du Québec octroie 20 M$ pour augmenter la productivité des entreprises agricoles

QUÉBEC, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce un soutien financier additionnel de 20 millions de dollars pour accroître la productivité et la compétitivité des entreprises spécialisées en productions végétale et apicole. Les sommes serviront notamment à l'achat de nouveaux équipements plus performants. Ce sont plus de 550 projets qui pourront être concrétisés.

Bonification pour les régions périphériques

Les changements climatiques apportent des défis et des occasions, notamment avec l'allongement des saisons de culture observé dans les régions périphériques. En soutien aux entreprises de ces régions, une bonification de 15 % du taux d'aide financière leur est accordée, ainsi qu'une période de quatre semaines supplémentaires pour préparer et déposer leur projet.

Citation

« Accroître la productivité du secteur agricole est une priorité de votre gouvernement. Je suis heureux de ce soutien qui permettra à des entreprises spécialisées dans les productions végétale et apicole de moderniser leurs équipements et d'augmenter leur compétitivité. Avec cette annonce, on donne également un coup de pouce additionnel aux entreprises situées en région éloignée. C'est l'économie de toutes les régions du Québec qui en bénéficiera. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

L'Initiative ministérielle « Productivité végétale » (IPV) permet aux entreprises agricoles spécialisées en production végétale ou pratiquant l'apiculture d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre par l'achat d'équipement agricole de pointe. Elle permet également aux entreprises agricoles pratiquant l'apiculture d'avoir accès à un soutien pour accroître leur cheptel apicole, que ce soit par l'accroissement du taux de survie des abeilles ou par l'achat de ruches.

Sur cet investissement de 20 millions de dollars, 14 millions seront versés en 2024- 2025 et 6 millions en 2025-2026.

6 millions en 2025-2026. La période de dépôt de projets pour les demandeurs situés dans une région périphérique débutera le 10 décembre 2024 et s'échelonnera jusqu'au 7 février 2025 ou jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles. Les entreprises situées dans une région centrale, quant à elles, pourront déposer leur demande du 7 janvier au 7 février 2025 ou jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles.

s'échelonnera jusqu'au 7 février 2025 ou jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles. Les entreprises situées dans une région centrale, quant à elles, pourront déposer leur demande du 7 janvier au 7 février 2025 ou jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles. Les régions périphériques et les régions centrales sont définies comme suit :

Régions périphériques : Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean;

Régions centrales : Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Montréal-Laval-Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie.

Le taux d'aide financière est bonifié de 15 % pour les demandeurs qui répondent à au moins l'une des conditions suivantes : sont situés dans une région périphérique, font partie de la relève agricole, sont des coopératives d'utilisation de matériel agricole ou ont un projet qui concerne des produits précertifiés ou certifiés biologiques.

L'aide financière moyenne octroyée par projet était de 34 700 $ lors de la première période de dépôt de projets de l'IPV 2023-2025.

Depuis 2018, ce sont près de 95,6 millions de dollars qui ont été offerts aux entreprises agricoles par l'entremise de l'IPV en vue de soutenir environ 4 300 projets relatifs à l'amélioration de la productivité.

Lien connexe

Initiative ministérielle « Productivité végétale »

Suivez le MAPAQ sur les médias sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]