Le Fonds de solidarité FTQ, Desjardins et Financement agricole Canada (FAC) appuient la transaction avec des prêts

LAVALTRIE, QC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Plus grand producteur de plants de fraises au Canada, Production Lareault entame le prochain chapitre de son histoire avec l'arrivée de nouveaux propriétaires. Antoine Casimir et Andrea Borodenko font l'acquisition de l'entreprise de Lavaltrie fondée en 1953 et dirigée par Luc et Lyne Lareault. Ainsi, la compagnie qui compte 185 hectares dans Lanaudière, demeure québécoise alors qu'elle souligne cette année son 70e anniversaire.

Le Fonds de solidarité FTQ, Desjardins et FAC ont appuyé la transaction grâce à des prêts.

Andrea Borodenko et Antoine Casimir ont fait l'acquisition de Production Lareault, assurant ainsi que l'entreprise de Lavaltrie demeure de propriété québécoise. (Groupe CNW/Production Lareault)

« Nous sommes honorés de reprendre le flambeau de Luc et Lyne Lareault, lesquels ont réussi à bâtir un fleuron Québécois rayonnant à l'échelle internationale. Le support de nos partenaires financiers a été déterminant pour réaliser cette transaction et conserver le siège social au Québec. Nous sommes par ailleurs ravis que tous les employés demeurent en place et de pouvoir compter sur le support de Luc et Lyne Lareault afin d'assurer une transition harmonieuse. Lareault est une plate-forme privilégiée pour bâtir nos projets futurs misant sur une réputation enviable de qualité et d'innovation », ont commenté Antoine Casimir et Andrea Borodenko.

« Antoine et Andréa sont des Québécois dynamiques et connaissent très bien le milieu. Ils ont en tête plusieurs projets constructifs et structurants pour l'avenir. Je suis confiant que leur passion commune et leurs expertises propulseront Production Lareault à un autre niveau. Au niveau 2.0 ! », s'est réjoui Luc Lareault, qui demeurera au sein de l'entreprise pour assurer une transition en douceur et appuyer les projets d'expansion d'Antoine et Andrea.

« Le transfert d'entreprise est un défi important pour nos PME. Nous sommes fiers d'appuyer les cédants comme Luc et Lyne Lareault et les repreneurs comme Antoine Casimir et Andrea Borodenko qui ont su se donner le temps nécessaire pour établir un plan de relève qui favorisera la croissance de Production Lareault. Qu'il s'agisse d'accompagnement ou de financement, des solutions existent pour les entrepreneurs qui veulent offrir un avenir prometteur à l'entreprise qu'ils ont bâtie, et pour les repreneurs qui veulent contribuer à l'économie d'ici », a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« Desjardins multiplie les initiatives dans le but d'appuyer les entrepreneurs dans leur plan de relève afin de maintenir les entreprises et les sièges sociaux au Québec. Un bon plan aide les propriétaires à prévoir sur plusieurs années la façon dont ils transmettront les affaires à la prochaine génération. Au-delà des questions purement financières, acheteurs et vendeurs ont besoin d'être guidés sur le plan humain dans cette période déterminante. Nous sommes très fiers d'avoir accompagné les fondateurs de Production Lareault et les nouveaux propriétaires dans cette étape cruciale. Cette transaction est une excellente nouvelle pour le secteur agroalimentaire », affirme Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

« Afin que nos entreprises continuent de contribuer au dynamisme de l'économie québécoise et canadienne, il est primordial de soutenir les entrepreneurs à la recherche de relève et ceux qui souhaitent prendre le relais, a mentionné Paul Béland, directeur principal des relations d'affaires à FAC. C'est par un sens des affaires aiguisé et le savoir-faire de l'ancien et des nouveaux propriétaires de Production Lareault que ce transfert d'entreprise sera longtemps cité en exemple. Quelle belle façon de célébrer son 70e anniversaire d'entreprise. Longue vie aux plants de fraise de Production Lareault et à ses nouveaux propriétaires! »

