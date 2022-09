Producteurs de lait du Québec - Une campagne publicitaire qui valorise le mouvement carboneutralité

LONGUEUIL, QC, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) lance « On élève la barre », une campagne publicitaire axée sur leur objectif : la carboneutralité. Toujours de façon ludique, elle met également de l'avant la démarche des Producteurs en termes de développement durable et leur engagement à réduire l'impact environnemental de leur secteur.

Bien que l'empreinte carbone des Producteurs de lait du Québec représente l'uPLQne des plus faibles au monde, ils sont conscients de l'impact environnemental de la production laitière et sont déterminés à investir les efforts nécessaires pour atteindre cette cible ambitieuse.

« En 2022, le consommateur favorise des achats responsables. Nous investissons depuis plusieurs années en recherches innovantes parce que le développement durable de notre production représente une priorité de notre organisation. Nous sommes dans l'action et bien que nos efforts ont déjà porté fruit, nous souhaitons nous améliorer encore davantage », explique Daniel Gobeil, président, Les Producteurs de lait du Québec.

« Les Producteurs de lait du Québec incarnent l'une de mes plus importantes valeurs: la passion du dépassement. Depuis 2 ans, je les accompagne avec fierté dans leur travail dédié. Ensemble, nous formons une solide équipe engagée activement pour encore et toujours élever la barre », souligne Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole, Les Producteurs de lait du Québec

Les axes clés de la carboneutralité

Quatre axes composeront plan d'action qui sera développé par les Producteurs de lait pour atteindre la carboneutralité :

Réaliser un portrait des GES à la ferme afin d'établir le point de départ. Poursuivre les investissements en recherche afin d'identifier de nouvelles pratiques et technologies qui aideront les producteurs à réduire davantage leurs émissions. Accompagner les producteurs, notamment via la formation de conseillers qui les appuieront pour mettre en œuvre les meilleures pratiques. Développer des projets collectifs, entres autres pour accroître l'utilisation des émissions provenant du fumier afin de produire du biogaz convertible en énergie.

En parallèle, la Chaire Éco-Conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a pour mandat de réaliser une stratégie globale de développement durable pour l'organisation, qui inclut notamment un diagnostic ainsi qu'une recherche sur les meilleures pratiques mondiales afin de les accompagner dans l'élaboration du plan d'action.

« Les objectifs de développement durable induisent un changement de paradigme dans l'élaboration des plans et stratégies de développement des organisations et nous sommes heureux de pouvoir accompagner Les Producteurs de lait du Québec dans cette démarche sérieuse et rigoureuse », mentionne Claude Villeneuve, biologiste et professeur titulaire au département des sciences fondamentales de l'UQAC.

Déjà dans l'action

Le respect de l'environnement figure déjà au cœur du travail et des préoccupations des producteurs laitiers québécois. En ce sens, ils posent déjà des actions concrètes afin d'améliorer leur empreinte carbone, notamment grâce à l'installation d'appareils écoénergétiques dans les étables ou à l'utilisation des émissions provenant du fumier pour produire du biogaz convertible en énergie.

Par ailleurs, les Producteurs de lait du Québec ont investi en recherche1 innovante, entre autres par l'entremise de Novalait2, ce qui a permis des avancées déterminantes.

Pour visionner la publicité, c'est ici.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 643 fermes laitières qui livrent quelque 3,46 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,86 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 65 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

______________________________________ 1 Plusieurs projets sont actuellement en cours sur les sujets suivants : améliorer l'efficacité alimentaire, réduction du méthane entérique, biométhanisation du fumier, etc. 2 Organisation qui a pour mission d'accélérer le développement des connaissances et des compétences scientifiques pour l'industrie laitière de demain.

