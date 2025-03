PROCUREURS : le nouveau balado du DPCP

QUÉBEC, le 11 mars 2025 /CNW/ - Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonce le lancement de PROCUREURS, le tout premier balado offrant un regard inédit sur le quotidien des procureurs au Québec.

Animé par Me Lucas Bastien, procureur et porte-parole du DPCP, ce balado, réalisé entièrement à l'interne, propose des témoignages sincères et authentiques de procureurs de différentes régions qui partagent leurs expériences, leurs défis et les leçons qu'ils tirent de leur pratique. Le public découvrira les réalités méconnues du métier, loin des clichés et des représentations fictives.

À chaque épisode, un procureur invité fera le récit d'une histoire marquante de sa carrière et s'ouvrira sur les décisions difficiles et les émotions fortes qui accompagnent bien souvent la quête de justice. PROCUREURS met en lumière l'humain derrière la fonction, permettant ainsi de mieux comprendre les enjeux du système judiciaire, le rôle crucial des procureurs et leurs interactions avec les témoins, les personnes victimes et leurs proches.

Le premier épisode, Lorsque l'armure tombe avec Me Sonia Lapointe, est disponible dès aujourd'hui sur Youtube, Spotify et Apple Podcasts.

De nouveaux épisodes seront ensuite diffusés chaque semaine pendant le mois de mars. Vous entendrez notamment les confidences de Me Pierre-Alexandre Bernard sur des dilemmes délicats, le récit d'un verdict difficile à encaisser pour Me Marie-Claude Morin et les réflexions de Me Steve Baribeau, depuis nommé juge à la Cour supérieure, à un moment où il a dû demander l'impossible à la famille d'un témoin.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.

