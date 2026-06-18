Proche aidance - Québec dévoile son plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2026-2031

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Dans l'objectif de mieux soutenir et reconnaître les personnes proches aidantes, le gouvernement du Québec dévoile son deuxième Plan d'action pour les personnes proches aidantes 2026-2031 intitulé Renforcer le soutien pour des partenaires essentiels.

Assorti d'un financement de 393,4 millions $ sur cinq ans, dont 96 % sont consacrés directement au soutien et aux services destinés aux personnes proches aidantes, ce plan vient concrétiser la volonté du gouvernement d'améliorer la qualité de vie et de soutenir l'engagement de ces personnes. L'annonce en a été faite aujourd'hui par la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Reposant sur la mobilisation de 23 ministères et organismes gouvernementaux, dont Santé Québec, ainsi que sur celle de nombreux partenaires, le plan d'action propose 50 actions articulées autour de quatre grands axes :

Axe 1 -- Reconnaissance et autoreconnaissance des personnes proches aidantes afin qu'elles puissent accéder plus tôt au soutien dont elles ont besoin;

Axe 2 -- Information, formation et transfert de connaissances afin d'améliorer l'accès à une information claire et à des services adaptés;

Axe 3 -- Services de santé et services sociaux pour renforcer l'offre de services directs, notamment en matière de répit et de soutien psychosocial;

Axe 4 -- Développement des environnements conciliants pour créer des conditions favorables à l'équilibre de vie des personnes proches aidantes, notamment en matière de conciliation travail-études-proche aidance et de sécurité financière.

Citations :

« Avec ce deuxième plan d'action gouvernemental, nous franchissons un cap important dans notre engagement envers les personnes proches aidantes. Notre gouvernement a été le premier à agir de manière structurante avec l'adoption d'une loi, d'une politique nationale et d'un premier plan d'action gouvernemental. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Nous faisons le choix d'investir là où cela compte vraiment, dans des services concrets qui font une différence dans le quotidien des personnes proches aidantes, notamment le répit et le soutien psychosocial. Notre objectif est de mieux les reconnaître, les rejoindre plus tôt et leur offrir le bon soutien, au bon moment. Je tiens à remercier tous les partenaires, Santé Québec, les équipes du réseau de la santé et des services sociaux et les organismes communautaires qui travaillent activement sur le terrain pour soutenir les personnes proches aidantes partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nous saluons ce nouveau plan d'action qui témoigne d'une volonté claire de poursuivre les efforts pour mieux reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes au Québec, tout en soulignant le rôle essentiel des organismes communautaires qui les accompagnent au quotidien. Nous sommes fiers de pouvoir collaborer en tant que partenaire au déploiement de mesures importantes, notamment en matière de conciliation proche aidance-travail et de jeune proche aidance. »

Loriane Estienne, directrice générale, Proche aidance Québec

« Aucune histoire de proche aidance ne ressemble à une autre, mais toutes ont un point commun : à force d'être là pour les autres, les personnes qui aident ont besoin, à leur tour, qu'on soit là pour elles. En priorisant la reconnaissance précoce et des services concrets comme le répit et le soutien psychosocial, ce deuxième plan d'action répond aux réels besoins. En étroite collaboration avec le gouvernement, le réseau de la santé et des services sociaux et les organismes du milieu, L'Appui poursuivra le travail amorcé depuis 15 ans afin de faire progresser, dans toutes les régions du Québec, une offre de services de proximité adaptée aux réalités des personnes proches aidantes et de leurs familles. »

Guillaume Joseph, directeur général, L'Appui pour les proches aidants

« CAP santé mentale, qui regroupe 55 associations à travers le Québec, salue le nouveau plan d'action qui reconnaît l'importance de soutenir les personnes proches aidantes de personnes ayant un trouble mental, notamment par des actions visant à préserver la santé mentale des jeunes proches aidants, à mieux rejoindre les proches aidants des communautés ethnoculturelles et à déployer des pairs-aidants famille qui pourront accompagner des proches en détresse en partageant leur savoir expérientiel. Tout cela s'ajoute au déploiement d'une centaine d'intervenants de crise famille à la suite de l'adoption du projet de loi 23. Ce sont des avancées majeures pour les proches aidants en santé mentale qui réclamaient ces changements depuis plus de 25 ans. La ministre Bélanger et le gouvernement ont entendu leurs voix et répondu à leurs espoirs! »

René Cloutier, directeur général, Confédération des associations de proches en santé mentale du Québec

« Les personnes proches aidantes sont les piliers silencieux d'une société vieillissante, donnant sans compter, souvent au détriment de leur propre santé et de leur avenir. Ce plan d'action pose un geste courageux : affirmer que prendre soin de l'autre ne peut se faire au prix de soi et reconnaître l'expertise des organismes communautaires, en complémentarité avec le réseau de la santé. L'Antr'Aidant accompagne ces personnes dans toute la complexité de leur parcours. Nous saluons l'intention claire du Ministère de leur accorder une place pleine et entière, un levier concret pour faire émerger la proche aidance de l'invisible. »

Julie Gravel, directrice générale, L'Antr'Aidant, organisme communautaire en proche aidance, région des Laurentides

Faits saillants

Ce plan s'appuie notamment sur les travaux du Comité des partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes et de l'Observatoire québécois de la proche aidance ainsi que sur les consultations menées auprès des partenaires de l'écosystème qui ont pris part à la journée nationale de concertation du 1 er octobre 2024. Il reflète la contribution de plusieurs chercheurs et chercheuses, de partenaires communautaires, de professionnels et professionnelles, d'intervenants et intervenantes du réseau de la santé et des services sociaux et de membres de comités gouvernementaux.

octobre 2024. Il reflète la contribution de plusieurs chercheurs et chercheuses, de partenaires communautaires, de professionnels et professionnelles, d'intervenants et intervenantes du réseau de la santé et des services sociaux et de membres de comités gouvernementaux. De 2021 à 2026, 311 millions $ ont été investis en proche aidance. Plusieurs initiatives majeures ont été mises en œuvre, dont : l'adoption de la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes (2020); la Politique nationale pour les personnes proches aidantes (2021); le premier Plan d'action 2021-2026 -- Reconnaître pour mieux soutenir (2021); le cadre de référence -- Reconnaître les personnes proches aidantes comme partenaires pour mieux les soutenir (2024).

Ce deuxième plan d'action gouvernemental poursuit et renforce les actions du gouvernement et de ses partenaires afin d'améliorer l'accès à des services directs pour les personnes proches aidantes, de favoriser leur reconnaissance, de rendre le soutien qui leur est offert plus accessible, diversifié et adapté à leur contexte de proche aidance, et de leur permettre de poursuivre leur engagement sans mettre en péril leur santé, leur bien-être et l'équilibre dans leur vie.

Lien connexe :

Pour consulter le plan d'action, visitez Québec.ca .

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170