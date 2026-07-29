Lipodystrophie faciale défigurante - Prise en charge complète des traitements des personnes atteintes

QUÉBEC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Les personnes atteintes de lipodystrophie faciale défigurante secondaire à la prise de médicaments thérapeutiques auront désormais accès à une prise en charge complète de leurs traitements.

La lipodystrophie faciale défigurante est un syndrome qui entraîne une perte importante des tissus graisseux du visage. Elle peut notamment survenir à la suite de la prise de certains traitements de premières générations contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle peut avoir des répercussions sur la qualité de vie des personnes touchées.

Le gouvernement du Québec s'était engagé, en décembre 2023, à mettre en place un mécanisme permettant la couverture de ces traitements. Les travaux nécessaires à sa mise en œuvre comprenaient notamment l'établissement des modalités de rémunération des médecins ainsi que l'offre d'un programme assurant la prise en charge des usagers et usagères et l'accès aux traitements.

Citations :

« Notre gouvernement s'était engagé à améliorer l'accès aux traitements de la lipodystrophie faciale défigurante. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour permettre aux personnes admissibles de bénéficier d'une prise en charge complète de ces traitements. Pour plusieurs personnes touchées par le VIH, cette mesure facilitera l'accès à des traitements coûteux qui sont médicalement requis. Il s'agit d'une mesure concrète qui contribuera à améliorer leur qualité de vie et à répondre à un besoin exprimé depuis plusieurs années. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Santé Québec salue le travail de collaboration qui a permis de rendre cette mesure possible et veillera à soutenir sa mise en œuvre auprès des personnes vivant avec une lipodystrophie faciale défigurante secondaire. En assurant une prise en charge complète des traitements, nous contribuons à réduire les inégalités d'accès aux soins et à améliorer concrètement la qualité de vie, la dignité et le bien-être des usagères et des usagers concernés. »

Maryse Poupart, vice-présidente, Opérations et coordination santé et services sociaux, Santé Québec

Faits saillants :

Les modalités de rémunération des médecins omnipraticiens ont été publiées par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Elles sont entrées en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026.

Dans le cadre de ses responsabilités, Santé Québec a également transmis à ses établissements les paramètres entourant la mise en place du programme, les critères d'admissibilité ainsi que les modalités d'approvisionnement et de remboursement des produits de comblement utilisés dans le traitement.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170