Proche aidance : plus du quart des Québécois et des Québécoises sont des personnes proches aidantes

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Au Québec, 27 % des personnes de 15 ans et plus agissent comme proche aidante, soit environ 2 076 000 personnes. La majorité d'entre elles le font auprès d'une personne âgée de 65 ans et plus (71 %).

C'est ce que révèlent les premiers résultats de l'Enquête québécoise sur la santé et le bien-être des personnes proches aidantes 2024-2025 menée par l'Institut de la statistique du Québec. Cette étude permet de brosser le portrait de la proche aidance au Québec.

Répartition des personnes proches aidantes selon l’occupation principale actuelle, personnes proches aidantes, Québec, 2024-2025

Les femmes et les 45-64 ans se distinguent en matière de proche aidance

Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à être proches aidantes. Dans l'ensemble de la population, 30 % des femmes agissent à titre de proches aidantes, contre 25 % des hommes.

Environ 40 % des personnes proches aidantes ont entre 45 et 64 ans.

15-29 ans 13 %

30-44 ans 21 %

45-64 ans 40 %

65 ans et plus 25 %

La plupart des personnes proches aidantes occupent un emploi

Le travail est l'occupation principale de 59 % des personnes proches aidantes.

Beaucoup de temps consacré à la proche aidance

Environ 61 % des personnes proches aidantes passent en moyenne entre une et quatre heures de leur temps chaque semaine à fournir de l'aide ou du soutien, tandis que 10 % y passent 20 heures ou plus.

Transport, soins personnels et soutien émotionnel : les types d'aide sont variés

Près de 84 % des personnes proches aidantes offrent aux personnes aidées du soutien émotionnel et psychologique, 70 % aident au transport, 58 %, à l'entretien de la maison et 50 %, aux repas.

Comment les personnes proches aidantes perçoivent-elles leur propre santé?

Les personnes proches aidantes qui cohabitent avec une personne aidée sont moins susceptibles que celles qui ne demeurent pas avec la personne aidée de percevoir leur santé globale et leur santé mentale comme étant excellentes ou très bonnes. Elles sont également proportionnellement moins nombreuses à considérer avoir une vie sociale très satisfaisante.

Une personne proche aidante accomplit diverses activités pour soutenir des proches ou des personnes de son entourage, sans le faire de manière rémunérée ni dans le cadre de bénévolat. Le soutien peut prendre la forme d'aide fournie pour les déplacements, les courses, l'entretien de la maison, les soins personnels, l'aide avec les démarches administratives, le soutien émotionnel ou toute autre activité.

L'Institut de la statistique du Québec est l'organisme public responsable de fournir des informations statistiques fiables et objectives sur la société québécoise. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

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SOURCE Institut de la statistique du Québec