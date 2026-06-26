PIB réel du Québec : hausse de 0,3 % au premier trimestre de 2026

QUÉBEC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Au premier trimestre de 2026, le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 0,3 % au Québec par rapport au trimestre précédent (- 0,1 %). En taux annualisé, la hausse s'établit à 1,3 %.

La croissance au premier trimestre a été essentiellement attribuable à un accroissement des investissements en stocks. Des diminutions ont été observées pour les autres composantes du PIB réel, soit le solde du commerce extérieur, les dépenses de consommation finale et les investissements (formation brute de capital fixe). C'est ce que nous apprend aujourd'hui la publication Comptes économiques du Québec, 1er trimestre 2026 de l'Institut de la statistique du Québec.

Produit intérieur brut réel aux prix du marché et ses principales composantes1 (variation en pourcentage)











Québec

Canada











2025

2026

2025

2026











T4

T1

Cumul

T4

T1

Cumul



Produit intérieur brut réel aux prix du marché

- 0,1

0,3

- 0,2

- 0,2

0,0

- 0,1





































Demande intérieure finale

0,6

- 0,3

0,1

0,7

- 0,1

1,3





Dépenses de consommation finale2

0,6

- 0,3

0,2

0,7

0,2

1,6







Des ménages

0,6

- 0,1

0,5

0,7

0,4

2,0







Des administrations publiques

0,7

- 0,9

- 0,4

0,6

- 0,2

0,8





Formation brute de capital fixe2

0,7

- 0,3

- 0,7

0,7

- 1,1

0,3







Des entreprises

0,2

0,4

- 2,3

- 0,4

- 0,7

- 1,6







Des administrations publiques

2,4

- 3,0

5,7

5,6

- 2,5

9,4



Exportations de biens et services

0,2

- 0,9

- 3,9

1,6

- 0,1

- 4,1



Importations de biens et services

- 0,4

0,1

- 2,1

0,5

2,9

0,7





1. Les variations du produit intérieur brut réel aux prix du marché et de ses composantes sont calculées à partir des données désaisonnalisées, exprimées en dollars enchaînés selon l'indice en chaîne de Fisher (année de référence 2017). 2. Variation du premier trimestre de 2026 par rapport au premier trimestre de 2025. 3. Sont incluses les institutions à but non lucratif au service des ménages dont les variations n'apparaissent pas dans ce tableau. Sources : Statistique Canada, Direction des comptes macroéconomiques. Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.

Progression de 5,3 G$ des investissements en stocks

Les investissements en stocks ont progressé de 5,3 G$, passant d'un déstockage de 4,0 G$ au quatrième trimestre de 2025 à un accroissement de 1,3 G$ au premier trimestre de 2026. Cette accélération des investissements en stocks a donc contribué positivement à la croissance du PIB réel au cours du trimestre. La progression des investissements en stocks au premier trimestre de 2026 s'explique principalement par la hausse des stocks d'or et par l'accroissement des stocks manufacturiers.

Apport négatif du commerce extérieur : baisse de 0,9 % des exportations

Le commerce extérieur a contribué négativement à la croissance du PIB réel au premier trimestre de 2026, principalement en raison de la baisse de 0,9 % des exportations totales de biens et de services, lesquelles avaient connu des hausses aux deux trimestres précédents (+ 0,6 % et + 0,2 % aux troisième et quatrième trimestres de 2025). Les importations totales ont elles aussi contribué à la détérioration du solde commercial avec une hausse de 0,1 % au premier trimestre de 2026.

Repli de 0,3 % des dépenses de consommation finale

Les dépenses de consommation finale se sont repliées de 0,3 % au premier trimestre de 2026 après avoir progressé de 0,6 % au trimestre précédent. Ce repli s'explique par le recul des dépenses de consommation des administrations publiques (- 0,9 %) et, dans une moindre mesure, par celui des dépenses de consommation des ménages (- 0,1 %).

Diminution de 0,3 % des dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement ont diminué de 0,3 % au premier trimestre de 2026, après une hausse de 0,7 % au trimestre précédent. La diminution s'explique par le recul de 3,0 % des dépenses d'investissement des administrations publiques, notamment celles en machines et matériel (- 8,3 %) et en construction (- 2,7 %). Les dépenses d'investissement des entreprises étaient toutefois en croissance de 0,4 % au premier trimestre, ce qui atténue la baisse de l'ensemble des dépenses d'investissement.

PIB réel du Canada : stabilité au premier trimestre de 2026

Selon les informations diffusées par Statistique Canada le 29 mai dernier, le PIB réel du Canada aux prix du marché a peu varié au premier trimestre de 2026 (0,0 %), après avoir diminué de 0,2 % au quatrième trimestre de 2025.

PIB réel du Québec : baisse de 0,3 % en mars 2026

En mars 2026, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec a baissé de 0,3 % par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 0,4 % au mois de février. C'est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, mars 2026 diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Diminution de 0,4 % de la production de biens

La production des industries de biens a diminué de 0,4 % en mars, après avoir augmenté de 0,8 % en février. Ce recul provient principalement du secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, et de l'extraction de pétrole et de gaz (- 5,5 %) et du secteur de la construction (- 1,2 %). À l'inverse, le secteur de la fabrication a connu une hausse de 0,5 % au mois de mars.

Recul de 0,2 % de la production de services

Le niveau de production des industries de services a baissé de 0,2 % en mars, à la suite d'une hausse de 0,3 % en février. Le ralentissement enregistré en mars est attribuable principalement aux secteurs du commerce de gros (- 1,8 %) et du commerce de détail (- 1,6 %).

Premier trimestre 2026 : augmentation de 0,6 % de la production de biens et de 0,2 % de la production de service

Pour le premier trimestre de 2026, la production de biens (+ 0,6 %) et celle de services (+ 0,2 %) ont connu des hausses. Les biens ont été portés principalement par la première hausse du secteur de la fabrication (+ 1,4 %) depuis le deuxième trimestre de 2024. Du côté des services, le commerce de gros (+ 2,7 %) a connu sa plus forte hausse depuis le troisième trimestre de 2024.

PIB réel du Canada : ralentissement de 0,1 % en mars 2026

Selon les informations publiées le 29 mai 2026 par Statistique Canada, le PIB réel canadien a reculé de 0,1 % en mars après avoir progressé de 0,2 % en février. En mars, la production des industries de biens a diminué de 0,8 %, alors que celle des industries de services a crû de 0,1 %.

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SOURCE Institut de la statistique du Québec