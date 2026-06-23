Hausse de 5,4 % des exportations internationales de marchandises du Québec en avril 2026

QUÉBEC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 5,4% en avril2026 par rapport au mois précédent (-1,8% en mars). C'est ce qui ressort des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à ce gain mensuel sont les moteurs d'aéronefs (+ 104,5 %), les pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial (+ 35,1 %), les aéronefs (+ 10,5 %), ainsi que les turbines, les turbogénérateurs et les ensembles turbines-générateurs, sauf les turbines d'aéronefs (+ 300,9 %).

Parmi les produits dont les exportations ont diminué en avril, on trouve notamment les minerais et concentrés de fer (- 25,3 %), l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute (- 10,1 %), le mazout léger (- 71,9 %), ainsi que les minerais et concentrés de cuivre (- 99,7 %).

Les exportations des quatre premiers mois de 2026 ont fléchi de 8,3 % par rapport à la même période de 2025.

Diminution des exportations destinées aux États-Unis

Les exportations du Québec des quatre premiers mois de 2026 destinées aux États-Unis, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont affiché une baisse de 15,3 % par rapport aux mêmes mois de 2025. Sur cette même base et pour la même période, les exportations vers les autres pays (à l'exception des États-Unis) ont progressé de 10,2 %. Par conséquent, les exportations totales, y compris celles à destination des États-Unis, ont diminué de 8,8 %.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Avis important concernant la diffusion du 23 juin 2026

En raison de la mise en œuvre, le 21 octobre 2024, du système de Gestion des cotisations et des recettes (GCRA) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), des retards sont observés dans la réception des données sur les importations pour les mois de référence les plus récents. Cette situation affecte la qualité et le caractère exhaustif des statistiques sur les importations de marchandises pour cette période. Bien que les données des importations soient publiées, elles demeurent partielles et susceptibles d'être révisées au cours des prochains mois.

Pour obtenir plus d'information à ce sujet, consultez les Notes sur la diffusion mensuelle du commerce international de marchandises du Canada de Statistique Canada.

Baisse de 3,2 % des importations internationales de marchandises du Québec en avril 2026

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont enregistré un recul de 3,2 % en avril 2026 par rapport à mars (- 0,2 % en mars).

Les produits ayant le plus contribué à la baisse de ces importations sont les produits pharmaceutiques et médicinaux (- 23,2 %), les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport avec moteurs électrique et hybride (- 32,0 %), les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, sans moteur électrique (- 9,8 %), ainsi que les minerais et concentrés de nickel (- 100,0 %).

En revanche, les importations de certains produits ont augmenté en avril. C'est notamment le cas des formes primaires et des produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non ferreux, sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium (+ 395,6 %), des batteries (piles) et des chargeurs de batteries (+ 469,5 %), des minerais et concentrés de plomb et de zinc (+ 291,8 %), ainsi que des déchets et rebuts de métaux non ferreux (+ 163,2 %).

Les importations des quatre premiers mois de 2026 ont crû de 0,7 % par rapport aux mêmes mois de 2025.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 9 juin 2026, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 0,2 % en avril 2026 par rapport au mois précédent. Les importations se sont quant à elles repliées de 0,3 %.

Pour les quatre premiers mois de 2026, les exportations et les importations de marchandises du Canada ont connu des baisses respectives de 3,9 % et de 0,8 % comparativement à la même période de 2025.

Exportations et importations internationales de marchandises1

(variations en pourcentage)



2025

2026

Variation

cumulative2

Variation

annuelle

Mars

Avril





Variation mensuelle

Québec













Exportations - 3,9

- 1,8

5,4

- 8,3 Importations 4,9

- 0,2

- 3,2

0,7















Canada













Exportations - 1,1

3,2

0,2

- 3,9 Importations 0,1

- 1,9

- 0,3

- 0,8

1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017). 2. Les quatre premiers mois de 2026 par rapport aux mêmes mois de 2025. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Pour plus d'informations sur les principaux indicateurs économiques, consulter les Faits saillants économiques.

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Prochaine diffusion : 21 juillet 2026

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SOURCE Institut de la statistique du Québec