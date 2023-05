Processus d'entrée en pratique en médecine de famille : la FMRQ salue les annonces du ministre Dubé

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - La FMRQ salue l'annonce faite aujourd'hui par le ministre de la Santé, Christian Dubé, quant à son intention de mettre en place des mesures concrètes facilitant l'entrée en pratique des membres de la FMRQ qui sont finissant∙e∙s en médecine de famille.

La mesure annoncée comme étant immédiate d'arrimer la confirmation des activités médicales particulières (AMP) des futur∙e∙s médecins de famille à la confirmation de leur territoire de pratique, est une mesure qui va faciliter leur installation et cela est très positif pour la relève médicale. Il s'agit d'une mesure qui était revendiquée de longue date par la FMRQ.

La FMRQ salue également l'ouverture du ministre à des changements plus importants encore qui seraient de nature à élargir l'accès des médecins résident∙e∙s à l'ensemble de l'offre de postes de pratique en médecine de famille pour toutes les régions du Québec. Cet élargissement du processus, dont les modalités importantes demeureraient toutefois à convenir, viendrait notamment corriger des erreurs historiques, dont les contraintes de pratique imposées à nos finissant·e·s en 2015. De plus, cela permettrait d'assouplir substantiellement l'actuel processus d'octroi des postes, un processus rigide et limitatif qui a été régulièrement critiqué par la FMRQ et qui a largement contribué à la dévalorisation de la médecine de famille auprès de la relève médicale au cours des dix dernières années.

La FMRQ est consciente que certains changements de fond au processus actuel pourraient nécessiter un certain temps pour être mis en place et elle offrira son entière collaboration en ce sens aux équipes ministérielles chargées de procéder à cette réforme que l'on souhaite réfléchie et bien structurée. Cela dit, la FMRQ a proposé tout récemment au MSSS des scénarios de changements dont certains pourraient être des mesures transitoires qui peuvent tout à fait être mises en place dès l'automne prochain pour les PREM 2024, si toutes les parties concernées par ces changements, dont la FMRQ, le veulent vraiment. « Les postes non comblés en médecine de famille dans le cadre du jumelage récent des postes en résidence nous ont malheureusement rappelé encore l'importance d'agir afin de rendre plus attractive cette importante spécialité, a souligné la présidente de la FMRQ, Dre Jessica Ruel-Laliberté. Nous avons collectivement une opportunité extraordinaire de travailler concrètement en ce sens avec cette volonté ministérielle claire de changements que le ministre Dubé a réitérée aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à passer concrètement à l'action afin de tenter de répondre aux hautes attentes de la relève médicale quant à un assouplissement des conditions d'entrée en pratique. »

La présidente de la FMRQ a ajouté que « le ministre pourra également poser un geste positif envers la relève médicale des autres spécialités que la médecine familiale en retirant l'article 392 du projet de loi 15, ou en le modifiant comme la FMRQ l'a proposé dans le cadre des consultations en commission parlementaire le 19 avril dernier. Mais la FMRQ a pris bonne note des réactions rassurantes du ministre selon lesquelles il n'y a aucune intention législative de créer des conditions de pratique différenciées pour les jeunes médecins, ce qui suppose des modifications de fond à venir au libellé de l'article 392 afin de le faire concorder avec ces déclarations faites en commission parlementaire. »

À propos de la Fédération des médecins résidents du Québec

La Fédération des médecins résidents du Québec (fmrq.qc.ca) regroupe les associations de médecins résident·e·s des facultés de médecine des universités de Montréal, McGill, Sherbrooke et Laval et quelque 4 000 membres en formation médicale postdoctorale. Ces derniers, qui détiennent d'emblée leur doctorat en médecine, offrent des services à la population au sein de tous les établissements de santé du Québec dans le cadre de stages échelonnés sur une durée de deux à sept ans, selon les spécialités. Les médecins résident·e·s peuvent évaluer les patient∙e∙s, déterminer leur plan de traitement et leur prescrire des médicaments, pratiquer notamment des chirurgies et des accouchements, le tout selon leur spécialité et leur niveau d'avancement de la résidence.

