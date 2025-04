Le nombre de médecins résident•e•s continue d'augmenter, y compris en médecine de famille, et la tendance sera à la hausse de façon encore plus importante au cours des prochaines années

MONTRÉAL, le 21 avril 2025 /CNW/ - La FMRQ constate avec satisfaction pour une deuxième année consécutive que le nombre de médecins résident•e•s qui débuteront leur formation postdoctorale au Québec le 1er juillet prochain est en hausse. Selon les données du dernier jumelage pancanadien, il y aura au moins 943 nouveaux médecins résident•e•s au Québec en juillet prochain comparativement à 894 l'an dernier. De ce nombre, plus de la moitié ont choisi la médecine de famille comme spécialité (484) pour une hausse de près de 6 % par rapport à l'an dernier.

« Ces nouvelles hausses d'entrées en résidence, dont en médecine de famille, sont fort positives et cela confirme heureusement une tendance durable. » a déclaré le président de la FMRQ, le Dr Ghassen Soufi. Précisons que les postes de résidence en médecine de famille qui n'ont pas été pourvus sont une réalité qui était prévue lors de la détermination du nombre de postes offerts. Pour la FMRQ, le maintien d'une offre plus élevée de postes en médecine de famille a le mérite d'affirmer l'importance de compter sur plus de médecins en première ligne. « Les résultats du jumelage confirment encore une fois que la relève médicale choisit « de plus en plus » la médecine de famille comme spécialité et c'est fort heureux », a déclaré le Dr Soufi.

« Évidemment, les besoins en médecins au Québec sont tels que le nombre de médecins résident•e•s formé•e•s demeure encore insuffisant puisque nous subissons toujours les contrecoups des décisions du passé de ne pas hausser les admissions en médecine. Mais les hausses importantes mises en place dès 2018, et encore plus en 2022 à la demande de l'actuel gouvernement, font en sorte que les cohortes de diplômé•e•s entrant en résidence sont plus importantes d'année en année et elles le seront encore plus d'ici 2028. Cela permet déjà de former plus de médecins dans l'ensemble des 60 spécialités médicales reconnues au Québec. En attendant le plein effet de ces concrètes solutions par la hausse des admissions en médecine, nous devons toutefois continuer à trouver des façons de partager équitablement un nombre insuffisant de nouveaux médecins parmi les différentes spécialités médicales et au sein de l'ensemble du territoire du Québec, mais nous approchons grandement du moment où nous compterons sur un nombre optimal de finissant•e•s de la résidence entrant en pratique autonome. », a rappelé le Dr Soufi.

La FMRQ souhaite que le gouvernement du Québec, après avoir pris les décisions qui étaient nécessaires en haussant les admissions en médecine, ne vienne pas maintenant saper ses propres efforts d'attirer au Québec plus de jeunes en médecine, et ce, par l'adoption de nouvelles contraintes à la pratique. « Nous sommes sur le bon chemin, il ne resterait plus, au gouvernement, qu'à retirer les mesures illégales et contreproductives contenues au projet de loi 83, dont celle visant à obliger les jeunes médecins à demeurer au Québec après leur formation. Les solutions mises en place au cours des dernières années commencent enfin à porter concrètement leurs fruits, ce n'est vraiment pas le temps de ramer à contresens. Notre système de formation médicale est organisé sur une base pancanadienne depuis plus de 20 ans et la réduction des barrières interprovinciales est plus que jamais à l'ordre du jour devant ce qui se passe actuellement aux États-Unis, ce n'est donc vraiment pas le moment d'ajouter des contraintes à la pratique médicale » a déclaré le Dr Soufi.

« Les derniers chiffres du jumelage pancanadien d'entrées en résidence montrent que le système fonctionne bien. Encore plus de diplômé•e•s de médecine formé•e•s au Québec ont choisi d'y poursuivre leur résidence dans l'une de nos quatre facultés (847 en comparaison avec 818 l'an dernier) alors qu'ils ont le choix de le faire dans dix-huit facultés de médecine partout au Canada. Les solutions pour compter plus de médecins au Québec sont donc déjà en action. Encore faut-il laisser le temps aux cohortes bonifiées de médecins de terminer leur formation. Évitons de gérer la planification des effectifs médicaux avec une lorgnette politicienne basée sur des mandats de quatre ans et espérons, en ce sens, que l'arrivée de Santé Québec saura changer cette culture » a ajouté le Dr Soufi.

« Des tendances fort positives sont observées concrètement avec ces hausses de médecins en formation, tablons alors sur ces succès, tout en assurant un financement conséquent au sein de nos facultés et des milieux de formation, plutôt que d'ajouter de nouvelles mesures contreproductives comme celles contenues au projet de loi 83 ! », a conclu le Dr Soufi.

