Bilan de l'année de la FMRQ - Les négociations entre la FMRQ et le ministre de la Santé se dirigent vers une impasse

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - La FMRQ brosse un bilan de fin d'année plutôt sombre, alors que les négociations entourant le renouvellement de l'entente collective, échue depuis mars 2021, se dirigent tout droit vers une impasse. La grève est désormais envisagée pour le début de 2025.

« La partie gouvernementale a prétendu vouloir en arriver à une entente d'ici les Fêtes et nous étions heureux d'entendre ça après des mois d'une négociation qui s'étirait sans résultats. Mais on nous a finalement présenté une proposition globale qui a démontré tout le contraire. », a affirmé le président de la FMRQ, le docteur Ghassen Soufi. « Ça fait plus de deux ans maintenant que notre négociation a été lancée. Si le ministre Dubé souhaitait véritablement régler cette négociation rapidement, on le sentirait à la table des négociations!»

Le recours à la grève souhaité par le gouvernement ?

Le président de la FMRQ a indiqué qu'il y a un réel sentiment d'exaspération parmi les médecins résidents. C'est pourquoi la FMRQ a lancé, voilà quelques semaines, le processus de détermination des services essentiels à maintenir en cas de grève.

« Nous envisageons maintenant le recours à la grève pour le début de 2025 et nous avons l'impression que le gouvernement fait tout pour nous diriger vers ça. Ce n'est pourtant pas ce que nous privilégions. Mais devant les agissements des représentants du gouvernement qui font stagner les négociations et l'absence manifeste de prise en compte des réalités des médecins résidents, les moyens à notre disposition pour changer cette dynamique ne sont pas nombreux. »

La FMRQ a d'ailleurs déjà fait appel au Tribunal administratif du travail à deux reprises depuis l'été dernier pour dénoncer des pratiques d'ingérence de la part des employeurs et de nouveaux recours sont possibles. « Ce sont des énergies et des ressources que nous souhaiterions plutôt mettre à trouver des terrains d'entente, mais il faudrait pour cela que les deux parties aient une volonté sincère de négocier de bonne foi pour que ça fonctionne. Ce n'est pas le cas actuellement. »

La charge de travail au cœur du litige

L'entente collective prévoyant les conditions des 4000 médecins résident•e•s permet actuellement aux employeurs d'exiger jusqu'à 19 jours consécutifs de travail. Or, on constate malheureusement que 73,2 % des médecins résident•e•s présentent des symptômes d'épuisement professionnel selon une enquête réalisée en 2023 et ce chiffre est en hausse importante par rapport au résultat de 62,2 %, obtenu en 2017, dans une étude précédente recourant à la même méthodologie (Maslach Burnout Inventory/MBI).

C'est pourquoi la FMRQ demande notamment que les médecins résidents puissent prendre une journée facultative de repos après sept jours consécutifs de travail ou de garde. Il s'agit d'une mesure minimale de santé et de sécurité assurant que les médecins qui posent des actes médicaux puissent le faire sans jamais que leur jugement professionnel ne soit altéré par la fatigue accumulée.

« Cette demande est loin d'être extravagante, mais elle est pourtant rejetée par les représentants du Ministre à la table de négociation, comme d'ailleurs toutes nos demandes d'allégement de la charge de travail. En fait, la partie patronale nous oppose même, au contraire, des demandes de limitations à la prise de congés pour nos membres qui pratiquent en moyenne 72 heures par semaine. Ils leur demandent d'en faire encore plus, faut le faire! » s'est indigné le Dr Soufi. « On nous sert des argumentaires basés sur des visions purement comptables qui sont complètement déconnectées de la réalité sur le terrain, une réalité que clairement ne connaissent pas nos vis-à-vis à la table de négociation. » a résumé le Dr Soufi.

Une nouvelle dynamique de négociation souhaitée par la FMRQ

« Il faut que l'on passe à une autre dynamique de négociation que celle qui a été installée par les représentants du gouvernement jusqu'à maintenant. Notre entente est échue depuis bientôt quatre ans et nous négocions depuis plus de 25 mois maintenant, nous en avons assez du manque de respect et de cette désagréable impression que l'on se fait niaiser ! » a conclu le président de la FMRQ.

À propos de la Fédération des médecins résidents du Québec

La Fédération des médecins résidents du Québec (www.fmrq.qc.ca) regroupe 4000 membres œuvrant au sein des quatre réseaux de santé universitaire du Québec. Ces membres soignent des patients à travers tout le Québec tout en se perfectionnant dans l'une des 60 spécialités reconnues. Dans le cadre de leur résidence, d'une durée de deux à sept ans, les médecins résident•e•s posent des diagnostics, prescrivent des traitements et procèdent à des examens et des interventions chirurgicales.

