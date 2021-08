Problèmes dans le réseau de l'éducation - Christine Labrie souhaite mettre fin à l'omerta

QUÉBEC, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - Afin de donner une tribune au personnel scolaire et aux familles et de briser le silence qui règne sur les différents problèmes dans le milieu de l'éducation, la députée de Québec solidaire responsable du dossier de l'Éducation, Christine Labrie, lance le site internet nosecoles.quebecsolidaire.net qui permettra de récolter les témoignages des acteurs du milieu et de mettre en lumière les enjeux qu'ils vivent au quotidien.

« Les gouvernements se succèdent depuis des décennies en disant tous que l'éducation est leur priorité, mais la réalité, c'est que l'état de nos écoles se dégrade d'année en année et que l'accès aux services est une course à obstacles. La peur des conséquences empêche trop souvent les membres du personnel ou les parents de dénoncer. Il faut qu'on brise le silence. Ce n'est pas en balayant ces problèmes sous le tapis qu'on va les régler! », affirme la députée de Sherbrooke.

Avec ce site internet, la députée souhaite donner une voix à tout le personnel du milieu scolaire et aux parents qui manquent souvent d'espace pour expliquer ce qui se passe réellement sur le terrain.

« Que ce soit pour dénoncer une diminution de services, un bâtiment désuet, un manque de matériel, de l'abus dans les conditions de travail ou autre chose, j'invite le personnel, les parents et les élèves à utiliser le site pour dénoncer. Le ministre Roberge banalise constamment ces problèmes, on dirait qu'il vit dans un monde parallèle. On va l'aider à se reconnecter avec ce qui se passe dans nos écoles », conclut Christine Labrie.

Lien vers le site internet : https://nosecoles.quebecsolidaire.net/

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Mélanie Guillemette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 668-2734 ou [email protected]