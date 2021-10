Prix Triangle Vert 2020 - ArcelorMittal reçoit la plus haute distinction au Québec en matière de prévention des incendies

FERMONT, QC, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est fière d'annoncer qu'elle a remporté, conjointement avec PMU Québec, le Prix Triangle Vert 2020 de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ) qui a ainsi reconnu la grande qualité et l'envergure des plans de mesures d'urgence instaurés par l'organisation et ses équipes de Sûreté et Protection des installations.

Décerné par l'ATPIQ, la référence québécoise en matière de promotion de la prévention et d'éducation en prévention des incendies, le Prix Triangle Vert est le plus prestigieux de sa catégorie au Québec. Généralement remporté par des services municipaux dotés des plus hautes normes en la matière, ArcelorMittal est d'autant plus fière d'en être la lauréate et de faire maintenant partie de ce club sélect reconnu par l'ATPIQ.

« Nous saluons le travail remarquable réalisé par nos équipes de Sûreté et Protection des installations. Nous sommes ravis que l'ATPIQ mette en lumière la qualité de nos plans de mesures d'urgence en nous décernant le Prix Triangle Vert 2020. Un des piliers de notre grand projet de transformation est d'offrir un environnement de travail sain et sécuritaire et nous appliquons les plus hauts standards en la matière. Cette reconnaissance est d'autant plus appréciée qu'elle confirme l'excellence de nos pratiques », a déclaré Guy Belleau, chef de l'exploitation d'ArcelorMittal.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

À propos de PMU Québec

Depuis sa fondation en 2007, PMU Québec s'est donné comme mission de développer des outils efficaces en mesures d'urgence pour les compagnies et organisations désireuses d'être à la fine pointe des exigences en ce domaine. Chef de file en mesures d'urgence au Québec, la société est reconnue pour la qualité de son travail et surtout pour l'implantation de mesures d'urgence, de formations, de certifications et approbations de tous genres, et ce autant par sa clientèle, ses pairs que par l'ensemble des décideurs du domaine de la sécurité civile.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements: Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]