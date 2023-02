Prix Reconnaissance jeunesse - Le gouvernement du Québec lance l'appel de candidatures 2023

QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, annoncent le lancement de l'appel de candidatures pour les prix Reconnaissance jeunesse 2023.

Ces prix récompensent les jeunes âgés de 15 à 35 ans, de même que les intervenantes et les intervenants jeunesse qui se sont démarqués par des initiatives exceptionnelles. La période de dépôt des candidatures débute aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 17 mars prochain.

Dix prix seront remis à des lauréats et lauréates dont la candidature aura été sélectionnée par un comité interdisciplinaire pour l'une ou l'autre des catégories suivantes.

Prix Jeunesse pour les 15 à 35 ans :

Créativité;

Persévérance;

Réussite et rayonnement;

Jeunesse autochtone;

Coup de cœur;

Prix Intervenante ou intervenant jeunesse pour les 18 ans et plus :

Créativité;

Implication;

Réussite et rayonnement;

Emmett-Johns;

Intervenante ou intervenant jeunesse autochtone.

Pour cette 5e édition, un total de 16 000 $ sera remis en bourses aux lauréates et aux lauréats. Une cérémonie officielle aura lieu le 31 mai 2023, à Québec. C'est le ministre responsable de la Jeunesse et son adjoint parlementaire qui remettront les prix aux personnes lauréates.

« Chaque année, les prix Reconnaissance jeunesse sont une occasion sans pareille de mettre en valeur les jeunes ainsi que les intervenantes et les intervenants jeunesse qui contribuent activement à bâtir la société de demain. En plus d'inspirer d'autres personnes par leurs gestes, ces lauréates et lauréats sont la preuve que le Québec regorge de leadership et de talents. J'invite toutes les personnes intéressées à nous soumettre leur candidature ou celle d'un ou d'une de leurs pairs, et je suis impatient de découvrir le parcours de celles et ceux qui font briller le Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je suis très heureux de participer au lancement de l'appel de candidatures des prix Reconnaissance jeunesse. Avec cette tribune, notre gouvernement souhaite donner aux jeunes les moyens d'aller au bout de leur plein potentiel et d'en inspirer d'autres. Je suis fier de représenter cette jeunesse déterminée, créative et engagée et j'encourage toutes celles et tous ceux qui le désirent à nous soumettre des candidatures. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Pour connaître tous les détails sur les prix Reconnaissance jeunesse et nous soumettre une candidature, consultez le site Web du Secrétariat à la Jeunesse.

