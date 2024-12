QUÉBEC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, lance officiellement l'appel de candidatures des prix Pour un Québec sans racisme 2025 en marge du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'initiative vise à mettre en lumière les actions exemplaires de personnes, d'entreprises, d'organisations publiques et d'organismes engagés dans la lutte contre le racisme.

Les prix Pour un Québec sans racisme reconnaissent l'engagement dans la lutte contre le racisme et la déconstruction des préjugés. Ils reconnaissent aussi les gestes concrets qui visent à promouvoir l'importance de l'égalité entre tous les Québécois et les Québécoises et les réalisations en faveur de la culture du respect et du vivre-ensemble. La cérémonie officielle de remise des prix est prévue au printemps 2025.

« Le racisme, quelle que soit sa forme, n'a pas sa place au Québec et il relève de notre devoir collectif de poser des gestes concrets pour l'éliminer de notre société. Notre gouvernement a à cœur de reconnaître le travail remarquable de celles et ceux qui œuvrent à bâtir une société plus juste et inclusive. Les prix Pour un Québec sans racisme sont le reflet de cet engagement; j'invite donc les personnes et organisations admissibles à présenter leur candidature en grand nombre cette année! »

Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Les prix Pour un Québec sans racisme sont remis par le gouvernement du Québec depuis 2022 et sont en cohérence avec l'esprit du rapport du Groupe d'action contre le racisme.

La date limite pour déposer une candidature est le 3 avril 2025. Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante : [email protected] .

. Les candidatures admissibles sont évaluées en fonction des critères généraux suivants : la contribution concrète et démontrée des réalisations aux objectifs des prix; la qualité des réalisations (important de détailler la nature des réalisations distinctives; les éléments significatifs qui distinguent leur candidature); l'originalité et le caractère novateur des réalisations; la qualité générale du dossier, qui permet d'apprécier les éléments significatifs qui distinguent une candidature.

Les lauréats recevront une médaille et les récipiendaires des catégories « personne » et « organisme » se verront attribuer une bourse de 5 000 $ chacun.

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]