Prix Pierre-Ayot et Prix Louis-Comtois 2022 - Montréal décerne ses prix d'excellence en arts visuels à Michelle Bui et karen elaine spencer

MONTRÉAL, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC), remet deux prix à des artistes en arts visuels qui vivent ou dont la pratique est établie sur le territoire de la métropole. Le Prix Pierre-Ayot, assorti d'une bourse de 5 000 $, reconnaît un ou une artiste en début de carrière. Il est remis cette année à Michelle Bui. Le Prix Louis-Comtois, accompagné d'une bourse de 7 500 $, souligne la qualité de la production d'un artiste en art contemporain ayant plus de 15 ans de pratique professionnelle. Il est décerné à karen elaine spencer.

Michelle Bui remporte le Prix Pierre-Ayot

Les photographies de Michelle Bui présentent les processus d'accumulation et de décomposition qui marquent notre relation aux objets. Sensuelles, ses œuvres mettent en évidence le lien entre notre identité et le consumérisme. À une époque où nos interactions visuelles sont consommées rapidement sur de petits écrans, l'artiste s'intéresse à l'idée de surcharge sensorielle d'images qui reflètent simultanément notre désir insatiable d'accumulation.

Le Prix Louis-Comtois est décerné à karen elaine spencer

L'approche de karen elaine spencer privilégie l'intersection de son monde subjectif et des conditions et expériences qu'elle rencontre. C'est le point de départ d'une méthodologie axée principalement sur le côté performatif. L'artiste navigue dans l'écart qui existe entre le monde qu'elle rencontre et celui qu'elle tente de construire.

« La remise des prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois sont des moments clés chaque année pour rappeler l'importance de reconnaître l'excellence en arts visuels des artistes et artisans d'ici. Notre administration s'y est engagée dans le cadre de sa Politique de développement culturel et ces prix sont des occasions uniques de concrétiser notre appui », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

