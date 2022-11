Prix performance Québec 2022 : GCR remporte une Mention

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) s'est vu décerner une Mention lors de la cérémonie de remise des Prix performance Québec 2022 qui s'est tenue lors d'un déjeuner-gala au Palais des congrès de Montréal.

Créés en 1998, les Prix performance Québec constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion, par l'application des meilleures pratiques d'affaires et par leur performance globale. Par sa rigueur et ses critères, les Prix performance Québec se comparent à des prix de renommée internationale tels que le Deming au Japon, le Malcolm Baldrige National Quality Award aux États-Unis ou le Prix européen de la qualité.

GCR est fière d'avoir remporté de nouveau une reconnaissance aux Prix performance Québec. « Comme organisation, GCR a obtenu deux récompenses aux Prix performance Québec, une Distinction régionale en 2018 et une Mention en 2022. Ce prix reçu aujourd'hui est très important pour notre organisation, car nous n'existons que depuis 2015 : GCR a en effet moins de 10 années d'existence. Je tiens à remercier et féliciter tout le personnel de GCR pour cette reconnaissance : c'est grâce à eux que nous avons de nouveau remporté une distinction aux Prix performance Québec. Merci à tous ! », déclare Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Soulignons que le Mouvement québécois de la qualité, seul regroupement spécialisé exclusivement en gestion de la qualité et en implantation des meilleures pratiques d'affaires dans les organisations québécoises, est mandaté par le gouvernement du Québec pour gérer les Prix performance Québec conjointement avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

www.garantiegcr.com

SOURCE Garantie de construction résidentielle (GCR)

Renseignements: Jean-Sébastien Lapointe, Conseiller principal, Communications et Affaires publiques, Cellulaire : 438 837-4687, [email protected]