Prix Mosaïque : l'UQAM célèbre sept personnes diplômées d'exception

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) met en lumière l'excellence et l'engagement envers la société en décernant le Prix Mosaïque à sept personnes diplômées aux parcours remarquables.

Les récipiendaires 2025 - Stéphane Boyer, Amélie Duceppe, Micheline Lévesque, Debbie Lynch-White, Jean-François Nadeau, Thi Kim Ngoc Vu et Éric Provost - ont été désignés par le Conseil des personnes diplômées de l'UQAM.

Parrainé par le Bureau des diplômés, le Prix Mosaïque rend hommage aux parcours uniques de personnalités hors du commun, dont les réalisations contribuent au bien commun et à l'avancement de la collectivité. Les lauréates et lauréats font partie de cette grande mosaïque de talents issus de l'UQAM qui, fidèle à sa mission, compte plus de 310 000 personnes en 56 ans d'histoire!

Les récipiendaires

STÉPHANE BOYER

Maire de la Ville de Laval

B.A. communication, politique et société, (2012), Faculté de science politique et de droit

Stéphane Boyer est un citoyen engagé avant d'être un homme politique. Son parcours international, marqué par des expériences en Afrique du Sud, au Mexique et en Nouvelle-Zélande, a enrichi sa compréhension des grands enjeux sociétaux et consolidé son engagement envers des politiques qui placent l'humain au cœur des décisions. Par exemple, en 2009, il réalise une marche de plus de 1000 km, du Rocher Percé au Mont-Royal, pour sensibiliser à la cause de l'autisme, démontrant ainsi son attachement aux valeurs de solidarité et de mobilisation citoyenne.

Élu conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau en 2013, puis vice-président du comité exécutif de Laval en 2017, il accède à la mairie en 2021, où il met en œuvre des initiatives structurantes pour le développement de la ville et le bien-être de ses citoyens. Parmi ses réalisations marquantes figurent la réduction de son propre salaire de maire, l'organisation d'un sommet sur l'habitation et l'agrandissement du refuge faunique de la Rivière des Mille-Îles. Déterminé à faire de Laval un modèle de ville moderne, verte et inclusive, il investit massivement dans la protection des espaces naturels et le logement abordable, tout en plaidant pour un meilleur financement des municipalités et l'amélioration de l'efficacité des services à la population.

Son leadership et son engagement ont été reconnus au-delà des frontières, le gouvernement français l'ayant désigné comme l'un des 50 leaders mondiaux de demain.

AMÉLIE DUCEPPE

Directrice générale au Théâtre Duceppe

B.A. communication, (1997), Faculté de communication

Depuis 2018, accompagnée de sa codirection artistique, Amélie Duceppe insuffle une nouvelle dynamique au Théâtre Duceppe, portant avec elle une vision audacieuse et innovante. Sous sa direction, l'institution a su diversifier ses sources de revenus, professionnaliser ses méthodes de gestion et affirmer son engagement écoresponsable. Grâce à son leadership collaboratif et à son approche humaine, elle contribue à perpétuer l'héritage de ce grand établissement culturel, fondée par son grand-père il y a plus de 50 ans, tout en la projetant résolument vers l'avenir.

Après une carrière dans le journalisme et l'industrie du cinéma, elle découvre une véritable passion pour la gestion en travaillant dans une entreprise de location d'équipement de tournage. Forte de cette expérience, elle transforme Duceppe en un espace de création inclusif et dynamique, misant sur l'autonomie des équipes et une programmation renouvelée.

Son engagement et sa vision lui valent d'être lauréate du prix PDG de l'année 2024 - économie sociale (coopérative et OSBL), décerné par le journal Les Affaires. Reconnue pour son approche novatrice, Amélie Duceppe poursuit avec conviction son travail de modernisation du théâtre, en favorisant un modèle de gestion participatif et en tissant des liens forts avec l'ensemble du milieu culturel.

MICHELINE LÉVESQUE

Présidente et cofondatrice de Solutions Alternatives Environnement

B.Sc. biologie, (1988), Faculté des sciences

Micheline Lévesque est une experte-conseil et une figure reconnue dans les domaines de l'horticulture, de l'agronomie, de la foresterie urbaine et de l'environnement. Forte de plus de 35 ans d'expérience, elle a consacré sa carrière à la gestion durable des espaces verts et à l'accompagnement des municipalités dans l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement. Cofondatrice de Solutions Alternatives Environnement (SAE), elle a conseillé plus d'une cinquantaine de villes sur les politiques liées aux pesticides et à la gestion arboricole, contribuant ainsi à façonner des environnements urbains plus sains et résilients.

Son engagement et son expertise lui ont valu plusieurs distinctions, dont le Mérite horticole du Jardin botanique de Montréal (2008) et un Phénix de l'Environnement (2005), remis à SAE en partenariat avec la MRC Thérèse-de-Blainville. Elle est également l'auteure de plusieurs ouvrages, dont L'écopelouse - Pour une pelouse vraiment écologique, et partage son savoir en tant que membre de l'Ordre des agronomes du Québec et arboricultrice certifiée depuis 2016.

À travers son travail, Micheline Lévesque continue d'être une référence en matière de gestion environnementale durable, mettant son expertise au service d'une vision où nature et urbanité coexistent en harmonie.

DEBBIE LYNCH-WHITE

Actrice

M.A. théâtre, (2022), Faculté des arts

Figure incontournable du paysage artistique québécois, Debbie Lynch-White s'illustre tant au théâtre, au cinéma qu'à la télévision. Elle se fait connaître en 2012 grâce à son interprétation remarquée de Nancy Prévost dans la série Unité 9 et brille au théâtre dans des productions comme Le Vertige, J'accuse et Roméo et Juliette, et plus récemment, dans Les Glaces, Tremblements et Surveillée et punie. Passionnée de création, elle cofonde en 2011 le Théâtre du Grand Cheval, qui rencontre un vif succès avec les pièces Chlore et Sylvie aime Maurice.

Sa performance dans le rôle-titre du film La Bolduc lui vaut plusieurs distinctions, dont le prix Iris de la meilleure actrice, confirmant ainsi son talent et sa polyvalence. En 2019, elle met en lumière ses talents de chanteuse en présentant une tournée de spectacles dédiée aux grandes auteures de la chanson. Son engagement artistique se reflète également à la télévision, où elle participe à des productions telles qu'Une autre histoire, Le Jeu, Le Pacte et Les Bombes en plus d'animer la série documentaire Histoires de coming-out (2021), qui explore les réalités LGBTQ+. Nous avons aussi pu la voir récemment dans le film musical à succès Nos Belles-sœurs, qui remporte l'Iris du Prix du public.

Engagée pour les droits des personnes LGBTQ+, Debbie Lynch-White reçoit en 2022 le prix Laurent-McCutcheon pour sa contribution à l'avancement de ces droits. Son talent et son impact lui valent également des distinctions au Festival international du film de fiction historique ainsi qu'au Festival du film des Villes Sœurs, en France. À travers ses projets, elle continue d'inspirer par son authenticité, sa sensibilité et son engagement social, s'imposant comme une artiste engagée et incontournable du milieu culturel québécois.

Jean-François Nadeau

Journaliste et chroniqueur au journal Le Devoir

Ph. D. histoire, (2004), Faculté des sciences humaines

Historien, politologue et éditeur, Jean-François Nadeau occupe une place de premier plan dans le milieu intellectuel québécois. Après des études en histoire et en science politique, il consacre son doctorat à Robert Rumilly, un historien marquant du Québec. Son parcours académique le mène à enseigner l'histoire canadienne à l'Université Laurentienne, après s'être engagé activement dans le milieu littéraire, notamment en tant que directeur littéraire aux Éditions de l'Hexagone.

Il cofonde en 1995 la maison d'édition Comeau & Nadeau, qui devient Lux Éditeur en 2002, contribuant ainsi à enrichir le débat intellectuel québécois. Son esprit critique et son engagement envers la liberté d'expression l'amènent également à cofonder, en 1997, le journal satirique Le Couac, influencé par La Lanterne d'Arthur Buies et Le Canard Enchaîné.

Chroniqueur reconnu, Jean-François Nadeau s'est distingué à plusieurs émissions radiophoniques de Radio-Canada, notamment Le 15-18, Macadam tribus et Plus on est de fous, plus on lit, mais aussi sur des chaînes privées, par exemple à l'enseigne de l'émission Le Québec maintenant. À la télévision, il accompagne depuis plusieurs années la série Kébec. Son engagement intellectuel et son influence sur les débats politiques et culturels lui valent plusieurs distinctions prestigieuses, notamment le Prix du Grand public La Presse (2007), le Prix Jules-Founier (2017), en reconnaissance de la qualité de ses textes, ainsi que le Prix Pierre-Vadeboncoeur (2022) pour son livre intitulé Sale temps. Défenseur passionné du patrimoine et de la mémoire collective, Jean-François Nadeau continue de jouer un rôle clé dans la réflexion sur l'identité et l'histoire du Québec.

THI KIM NGOC VU

Fondatrice et éducatrice au Centre Educ-science

M.Ed. éducation et formation spécialisées, (2018), Faculté des sciences de l'éducation

Originaire du Vietnam, Thi Kim Ngoc Vu a fait de l'éducation, sa vocation et de l'accompagnement des jeunes, sa mission. Après un baccalauréat en commerce, elle choisit de poursuivre une maîtrise en éducation spécialisée à l'UQAM, guidée par son profond désir d'aider les enfants ayant des besoins particuliers à s'épanouir pleinement.

En 2008, elle fonde le Centre Educ-science à Montréal, un espace d'apprentissage dédié à soutenir les jeunes immigrants vietnamiens. Le centre offre un environnement propice à l'apprentissage des langues et des matières fondamentales comme les mathématiques, tout en valorisant la langue et la culture vietnamiennes. Depuis sa création, plus de 1 000 enfants ont bénéficié de ses programmes, contribuant ainsi à leur intégration et à leur réussite scolaire.

En plus d'être une éducatrice engagée, Thi Kim Ngoc Vu joue un précieux rôle de mentore au sein de la communauté vietnamienne de Montréal. Grâce à son approche attentive et à son expertise, elle accompagne les jeunes et leur famille dans leur parcours d'adaptation et d'intégration, leur offrant des outils essentiels pour relever les défis de la vie scolaire et sociale. Son engagement indéfectible fait d'elle une figure inspirante, dont l'impact se mesure à travers les générations.

ÉRIC PROVOST

Président et chef de la direction à la Banque Laurentienne

M.Sc. finance appliquée, (2003), École des sciences de la gestion

À la tête de la Banque Laurentienne depuis octobre 2023, Éric Provost incarne un leadership visionnaire et une profonde expertise du secteur financier. Fort de plus de 25 ans d'expérience, il a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de l'institution, notamment à titre de chef de groupe des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Son parcours est marqué par une capacité à piloter la croissance et l'innovation, comme en témoigne son rôle clé dans des acquisitions d'envergure, telles que celles de CIT et de Northpoint Commercial Finance.

Au-delà de ses responsabilités professionnelles, Éric Provost est un acteur engagé dans la communauté. Membre actif de la Fondation Tel-Jeunes depuis 2014, il soutient avec conviction les jeunes et leurs familles, contribuant ainsi à leur bien-être et à leur développement.

À la direction de la Banque Laurentienne, il travaille à consolider la stabilité et la croissance de l'institution, en mettant l'accent sur l'innovation et la proximité avec la clientèle.

Le Prix Mosaïque

Le trophée original que recevront les personnes lauréates a été créé par Isabelle Raymond, diplômée du baccalauréat en design de l'environnement en 2013 ainsi que du DESS en design de l'environnement en 2014.

