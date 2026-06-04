Prix Hommage Aînés 2026 - Lancement de l'appel de candidatures en vue de souligner l'engagement remarquable des personnes aînées bénévoles

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, annonce le lancement de l'appel de candidatures pour l'édition 2026 des Prix Hommage Aînés. Les candidatures pourront être déposées du 4 juin au 3 juillet.

Décernés chaque année par le gouvernement du Québec, les Prix Hommage Aînés ont pour but de souligner la contribution exceptionnelle d'une personne aînée de chaque région. On met ainsi en lumière l'apport remarquable de ces personnes à la collectivité, notamment par leur contribution au mieux-être des autres personnes aînées et leur participation à la vie de leur communauté.

Chaque année, les candidatures sont reçues par chacune des 18 tables régionales de concertation des aînés (TRCA), qui regroupent des organismes représentatifs des personnes aînées de leurs régions respectives. Les TRCA soumettent les candidatures à un comité indépendant qui choisit les dossiers à recommander à la ministre. Les lauréates et les lauréats sélectionnés seront annoncés lors d'une cérémonie prestigieuse qui aura lieu cet automne.

Citation :

« J'ai très hâte de prendre connaissance des candidatures qui me seront proposées. C'est toujours un moment très enthousiasmant de découvrir les réalisations de ces personnes engagées. Ces dernières œuvrent souvent dans l'ombre, avec modestie, mais leur parcours mérite d'être mis en lumière, car il s'agit pour nous toutes et tous d'une source d'inspiration incroyable. Partout au Québec, ces personnes transforment leur collectivité, elles font bouger les choses avec un grand dynamisme et avec cœur. Je suis très fière qu'on les mette à l'honneur. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

- Les personnes intéressées à soumettre une candidature sont invitées à se procurer le formulaire de présentation d'une candidature sur Québec.ca/prix-hommage-aines.

- Les coordonnées des TRCA se trouvent en annexe du formulaire.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les Prix Hommage Aînés : Québec.ca/prix-hommage-aines

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170