Prix Harfang des neiges 2025 - Québec honore des personnes passionnées et engagées envers la faune

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - Afin de souligner l'engagement de personnes qui se distinguent par leurs initiatives fauniques, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, a remis les prix Harfang des neiges aux lauréats 2025 qui se sont distingués dans le cadre de cette septième édition.

Ces prix honorent l'engagement et la contribution de cinq personnes qui œuvrent de manière significative à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune. Voici les lauréats de l'édition 2025 dans les cinq catégories :

Bâtisseur

Serge Mathieu, biologiste, enseignant et vulgarisateur chevronné, a consacré plus de 30 ans à l'éducation et à la sensibilisation du public à l'égard de la faune du Québec. Il a informé et formé des milliers de Québécois quant à l'importance des milieux humides, des pratiques éthiques de chasse, de pêche et de piégeage, et quant à une gestion écologique des animaux à fourrure. Il a ainsi grandement participé à faire connaître et à mettre en valeur la faune québécoise.

Bénévolat dans le domaine faunique

Pierre Couture incarne l'engagement bénévole par excellence, avec plus de 35 ans d'implication active au sein de diverses organisations environnementales et spécialisées en matière de piégeage, de chasse et de pêche. Reconnu pour son engagement actif et de longue date au sein de la communauté faunique québécoise, il est à l'origine de nombreux projets de conservation et de mise en valeur de la faune. Par son action bénévole, il contribue également à la faire connaître et à sensibiliser la population québécoise à l'importance de la protéger.

Contribution scientifique et technologique à la faune

Martin-Hugues St-Laurent est un important chercheur dans le domaine de la faune. Professeur en écologie animale, il a grandement contribué à l'avancement des connaissances sur les grands mammifères, comme le caribou. Ses travaux ont mené à plusieurs actions qui favorisent leur protection et leur conservation, tant au Québec qu'à l'échelle canadienne. Communicateur scientifique chevronné, il contribue au rayonnement des sciences de la faune en partageant sa passion auprès de la relève et du public.

Engagement jeunesse et relève dans le domaine faunique

Rachel Guindon, biologiste passionnée, se distingue par son expertise sur le bœuf musqué et par son engagement envers la mise en valeur du filage qiviut, un art autochtone qui consiste à tisser le sous-poil de ce mammifère. Ses recherches sur l'introduction du bœuf musqué sur le territoire nordique québécois et son impact sur la végétation nunavikoise lui ont valu deux prestigieux prix internationaux de vulgarisation scientifique. Impliquée activement dans son milieu, notamment auprès des femmes et des jeunes autochtones, elle est un modèle d'engagement pour la jeunesse et une véritable source d'inspiration pour la relève dans le domaine de la faune.

Innovation régionale pour la conservation de la faune

Alec Delage, fondateur de l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre, a initié plus de 38 000 jeunes de la région de Lanaudière à une pêche responsable. Il collabore aussi activement à différents projets scientifiques entourant le lac Saint-Pierre, un joyau naturel reconnu à titre de réserve mondiale de la biosphère en raison de sa biodiversité unique. Par ses actions, il sensibilise la population à l'importance de conserver la faune.

Distinction pour un apport exceptionnel à la faune

Dans le cadre de la cérémonie, un prix spécial, la Distinction pour un apport exceptionnel à la faune, a été remis à M. Julien Cabana. Journaliste de renom, M. Cabana a joué un rôle déterminant dans l'évolution et le rayonnement du domaine faunique au Québec. Que ce soit par ses écrits, notamment son livre De la nature à votre assiette, ou par son implication dans la création d'institutions majeures, comme la Sépaq, il a laissé une empreinte durable. Depuis plus de 50 ans, il contribue à façonner le paysage faunique du Québec en transmettant avec passion son savoir sur la chasse et la pêche, et sur la nature en général.

Citations :

« Grâce à leur expertise et à leur implication, les lauréats des prix Harfang des neiges 2025 contribuent significativement à la conservation de la faune sur notre territoire, ainsi qu'à sa mise en valeur auprès de la population québécoise. Pour la majorité des lauréats que nous honorons cette année, cette contribution est l'œuvre d'une vie. Notre gouvernement est donc très fier de souligner leur engagement en leur remettant cette reconnaissance. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je suis très heureuse de pouvoir souligner l'implication des lauréats 2025. Je les remercie de contribuer aussi activement à la préservation du patrimoine faunique québécois, de même qu'à la promotion d'activités fauniques responsables comme la chasse, la pêche et le piégeage. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

Faits saillants :

Lancés en 2018, les prix Harfang des neiges sont nés de la volonté du gouvernement de reconnaître officiellement la contribution de milliers de passionnés œuvrant à la perpétuation des activités de pêche, de chasse et de piégeage au Québec.

La cérémonie de remise des prix est l'occasion de souligner l'excellence et le dévouement des lauréats, puis de leur remettre une médaille des prix Harfang des neiges et une reconnaissance offerte par la Fondation de la faune du Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur les prix Harfang des neiges.

Source : Mélina Jalbert Directrice des communications Cabinet du ministre de l'Environnement, de la

Lutte contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs